Mode féminine : promenade en forêt pour Hermès, Celine célèbre la Parisienne

Hermès a proposé samedi 7 mars des looks mystérieux et assurés lors d'une balade en forêt crépusculaire, dans les odeurs d'humus et de mousse, au sixième jour de la Semaine de la mode féminine automne/hiver 2026 à Paris, tandis que Celine a célébré la Parisienne.

>> Mode féminine : Dior et Saint Laurent ouvrent le bal des défilés à Paris

>> Mode féminine : les plus de 50 ans gagnent en visibilité

>> Mode féminine : après Dior, le deuxième défilé Chanel par Matthieu Blazy très attendu

Photo : AFP/VNA/CVN

Nadège Vanhée, à la tête de la ligne féminine d'Hermès depuis 2014, avait convié ses hôtes dans les locaux de la Garde républicaine, dans le Marais, parés d'un tapis de mousse et de lichen, sous un ciel étoilé.

Intitulée "Entre chien et loup", la collection s'inspire de ce moment en fin de journée, en forêt, où les ombres des arbres prennent des allures mystérieuses. Elles sont ici traversées par des promeneuses en cuissardes à talons plats et pantalons jodhpurs.

La femme Hermès "s'avance et réveille un monde invisible, telle Hécate, la déesse à la torche illuminant les ténèbres. D'un pas délié, elle habite l'instant et traverse l'espace", a écrit la styliste dans sa note d'intention, distribuée à l'occasion du défilé.

Prônant une "sensualité savamment harnachée mais jamais entravée", Hermès habille ses mannequins de combinaisons en cuir, de robes courtes zippées sur le devant, de manteaux à col en mouton toscan, mais aussi de cyclistes sous des vestes à poches plaquées sur la poitrine.

Dans des couleurs allant du jaune soufre au bordeaux, en passant par le vert forêt, pour une allure décidée.

Chez Celine, qui avait choisi de présenter sa ligne au sein de l'Institut de France, en bord de Seine, Michael Rider, directeur artistique depuis un peu plus d'un an de cette Maison créée en 1945 et propriété de LVMH, a fait l'éloge de la Parisienne.

Dans un communiqué, le styliste américain, qui a succédé à Hedi Slimane, a dit s'être inspiré des "personnes qui ont du style et portent de beaux vêtements de façon personnelle", car, selon lui, "une allure peut changer la journée, changer notre démarche et ce que l'on ressent".

Celine propose un vestiaire élégant, sophistiqué, sans négliger le confort, pour pouvoir arpenter les pavés de la capitale, avec des derbies ou des escarpins à petit talon.

Pour la soirée, le créateur propose un total look noir, du chapeau d'inspiration andalouse au col roulé, jusqu'aux bottes et au sac à main.

La Fashion Week se poursuit samedi 7 mars avec les défilés de Vivienne Westwood, Elie Saab, Ann Demeulemeester, avant Balenciaga en soirée.

AFP/VNA/CVN