À Thung Ui, le charme intact d’une vallée préservée

Nouvellement inscrit sur la carte touristique de Ninh Binh, Thung Ui séduit par la sobriété de ses paysages et l’harmonie de son cadre naturel. Ce site révèle une facette méconnue et empreinte de légendes de la province réputée pour ses formations karstiques.

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Photos : CTV/CVN

Situé dans le complexe paysager de Tràng An, le site touristique de Thung Ui, où le roi Dinh Tiên Hoàng ou Dinh Bô Linh (924-979) érigea l’autel céleste Kinh Thiên et se proclama empereur il y a plus de 1.000 ans, est soudainement devenu célèbre, accueillant chaque jour de milliers de visiteurs.

À environ 2 km de la pagode Bai Dinh, Thung Ui était une vallée, bien connue des habitants locaux. Pourtant, elle reste une nouvelle destination et encore méconnue des touristes venus d’ailleurs.

L’origine de ce nom étrange, “Thung Ui”, suscite la curiosité de nombreux visiteurs. Nguyên Thùy Linh, guide touristique de cette zone, explique qu’avant tout aménagement, ce lieu n’était qu’une vallée sauvage et isolée, entourée de hautes montagnes calcaires imposantes.

Autrefois, les habitants s’y rendaient pour chasser et cueillir, profitant d’une nature généreuse : forêts verdoyantes, eaux limpides, abondance d’animaux, de pois-sons et de plantes comestibles.

“Pour accéder à la vallée, il fallait franchir des montagnes élevées. Toute personne qui atteignait les sommets entourant la vallée ne pouvait s’empêcher de s’exclamer “Ui, que c’est fatigant !” ou “Oh là là !”. C’est ainsi que le nom +Thung Ui+ est né“, raconte Thùy Linh.

Site chargé d’histoire

Au-delà de son nom singulier, Thung Ui possède une grande valeur historique pour l’ancienne capitale Hoa Lu. Il y a plus de 1.000 ans, Dinh Bô Linh choisit cet endroit pour y ériger l’autel céleste Kinh Thiên.

Photo : CTV/CVN

Selon Truong Dinh Tuong, président de l’Association des sciences historiques de la province de Ninh Binh, cet autel, situé dans l’ancienne capitale Hoa Lu (aujourd’hui Thung Ui), était le lieu où Dinh Bô Linh accomplissait des rites célestes avant de partir pacifier les 12 seigneurs de guerre et ainsi unifier le pays.

“C’est également en ce lieu qu’en 968, après avoir pacifié le pays et accédé au trône impérial, le souverain accomplit des rites en hommage au Ciel et à la Terre, proclama son règne sous le nom d’empereur Dinh Tiên Hoàng, baptisa le pays Dai Cô Viêt, adopta l’ère Thai Binh et devint le premier empereur de l’État féodal centralisé du Vietnam”, partage M. Tuong.

“Le palais Kinh Thiên constitue une +porte d’entrée+ vers la vaste vallée de Thung Ui (Môc Hoàn), entourée de montagnes, couverte de forêts verdoyantes toute l’année avec une végétation riche et stratifiée, des fleurs sauvages parfumées, des chants d’oiseaux et des cris de singes. En son centre se trouve un lac aux eaux limpides, appelé lac Muc Long (Œil du Dragon), relié aux sources des rivières traversant les grottes de Tràng An, considéré comme un lieu de convergence des eaux et des énergies, où l’eau est abondante toute l’année”, ajoute-t-il.

Une découverte remarquable, à la fois scientifique et empreinte d’une profonde signification spirituelle, a été faite lors des recherches et de la reconstitution du palais Kinh Thiên : des traces d’occupation humaine préhistorique ont été mises au jour sur le site même.

Selon Bùi Van Manh, directeur du Service du tourisme de la province de Ninh Binh, après plus de deux décennies de coopération scientifique et de fouilles archéologiques, les chercheurs ont découvert des restes humains datant de 13.000 à 50.000 ans, attestant d’une présence humaine très ancienne dans cette région.

“Cette découverte contribue non seulement à éclairer l’histoire du peuplement ancien des Vietnamiens à Tràng An - Hoa Lu, mais ouvre également une nouvelle perspective sur le palais Kinh Thiên comme un lieu de convergence des énergies du Ciel, de la Terre et de l’Homme, où les sources préhistoriques se mêlent au cours de l’histoire nationale“, souligne M. Manh.

Nguyên Thành/CVN