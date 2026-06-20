Dà Nang à l'affût des opportunités offertes par la nouvelle vague des technologies financières

L'essor de la blockchain, du Web3 et des actifs numériques ouvre de nouvelles perspectives aux pôles d'innovation à travers le monde. Au Vietnam, alors que le cadre juridique applicable aux actifs numériques se précise progressivement et que le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang (VIFC Da Nang) est désormais opérationnel, la ville côtière ambitionne de devenir une destination privilégiée pour les entreprises de technologie financière, les start-up innovantes et la communauté Web3 de la région.

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Photo : VNA/CVN

Lors du Web3 Builders' Summit 2026, plusieurs experts ont souligné que l'écosystème Web3 entrait dans une nouvelle phase de développement. Alors qu'il était auparavant principalement associé aux cryptomonnaies et aux activités spéculatives liées aux actifs numériques, son attention se porte désormais sur la construction d'infrastructures technologiques au service de l'économie numérique.

Les applications fondées sur la blockchain ne se limitent plus aux transactions d'actifs numériques. Elles s'étendent aujourd'hui à de nombreux domaines tels que les paiements électroniques, les données numériques, l'identité électronique, la finance décentralisée (DeFi) et la tokenisation des actifs réels. Cette évolution rapproche le Web3 des besoins concrets des entreprises et des utilisateurs.

Selon les intervenants du sommet, le marché du Web3 a dépassé le stade des projets reposant essentiellement sur des promesses ou des concepts. Les investisseurs accordent désormais davantage d'importance aux produits capables d'être déployés à grande échelle, de répondre à des besoins réels et de fonctionner de manière durable. Dans ce contexte, la concurrence ne se joue plus sur la capacité à susciter l'enthousiasme autour d'une technologie, mais sur l'aptitude à développer des solutions utiles et adoptées par les utilisateurs.

De nombreux spécialistes estiment que l'écosystème Web3 vietnamien entre dans une phase de développement plus structurée, caractérisée par une meilleure convergence entre les politiques publiques, les infrastructures technologiques et les flux de capitaux. Les développeurs ne peuvent plus se contenter de maîtriser les aspects techniques : ils doivent également comprendre les mécanismes réglementaires, les infrastructures numériques et le fonctionnement des marchés financiers afin de bâtir des entreprises pérennes.

Cette évolution intervient alors que le Vietnam accélère sa stratégie en matière de science, de technologie, d'innovation et de transformation numérique. Des initiatives telles que la Stratégie nationale sur la blockchain à l'horizon 2030 ou la Résolution N°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique contribuent à créer un environnement favorable à l'émergence de nouvelles industries technologiques.

Photo : VNA/CVN

Dans cette dynamique, Dà Nang apparaît comme l'une des localités les mieux placées pour tirer parti de la montée en puissance des technologies financières et de l'économie numérique. La ville a identifié les technologies numériques, l'innovation et l'économie de la connaissance comme des piliers stratégiques de son développement futur.

Outre un cadre de vie attractif, Dà Nang dispose d'infrastructures numériques et de télécommunications modernes ainsi que d'un écosystème de start-up technologiques en pleine expansion. Elle bénéficie également d'un important vivier de jeunes talents issus des principales universités techniques et informatiques de la région Centre.

L'entrée en activité du Centre financier international du Vietnam à Dà Nang est considérée comme un levier supplémentaire pour renforcer l'écosystème d'innovation de la ville. Associée aux mécanismes spécifiques approuvés par l'Assemblée nationale, au projet de zone de libre-échange et à l'ambition de développer un pôle régional dédié à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs, cette initiative offre à Dà Nang l'opportunité d'expérimenter de nouveaux modèles technologiques et financiers dans un cadre favorisant l'innovation tout en maîtrisant les risques.

Selon les responsables du Centre de soutien à l'entrepreneuriat innovant de Dà Nang, l'objectif de la ville ne se limite pas à accueillir de grands événements technologiques. Elle entend bâtir un écosystème complet permettant aux jeunes entreprises de se développer sur le long terme. Cela suppose une meilleure articulation entre les infrastructures financières, les ressources humaines qualifiées, les activités d'innovation et les dispositifs d'accompagnement des entreprises.

Les autorités municipales ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les investissements dans les infrastructures numériques, les espaces dédiés à l'innovation, les incubateurs d'entreprises, les programmes de soutien aux start-up et les réseaux de mise en relation avec les investisseurs. Elles souhaitent également renforcer la coopération avec les universités, les instituts de recherche et les entreprises technologiques afin de former, attirer et retenir les talents.

Forte de ces atouts et de cette vision stratégique, Dà Nang aspire à devenir non seulement un lieu d'accueil pour les événements technologiques, mais aussi un territoire où entrepreneurs, ingénieurs, investisseurs et entreprises innovantes choisissent de s'installer durablement. À l'heure où une nouvelle vague de technologies financières prend forme, la ville entend s'imposer comme l'un des futurs pôles majeurs de l'économie numérique vietnamienne et régionale.

VNA/CVN