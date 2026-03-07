Cyclisme : l'ogre Pogacar lance sa saison sur "ses" chemins des Strade Bianche

C'est désormais un rituel qui ne présage rien de bon pour la concurrence: l'ogre du cyclisme mondial Tadej Pogacar lance sa saison samedi 7 mars sur les routes et chemins des Strade Bianche où il s'est déjà imposé à trois reprises.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour une mise en bouche, c'est souvent un festin. En six participations à la classique tracée dans les collines et vignobles de Toscane, le glouton de l'équipe UAE compte trois victoires, lors de ses trois dernières apparitions.

Il y a deux ans, le Slovène a écoeuré ses rivaux au terme d'une échappée pantagruélique de 81 kilomètres. L'an dernier, il a chuté et s'est retrouvé dans un fossé, mais cela ne l'a pas empêché de lever les bras à Sienne après avoir fait capituler Tom Pidcock à 18 km de l'arrivée.

Depuis l'apparition au calendrier en 2007 de la course sous le nom de "Monte Paschi Eroica", seul le Suisse Fabian Cancellara, vainqueur en 2008, 2012 et 2016, a fait aussi bien.

À 27 ans, "Pogi" peut s'offrir samedi 7 mars le record de victoires dans une classique où il a "des souvenirs inoubliables".

"Mon bilan y est plutôt bon et j'espère être encore dans une bonne position samedi, mais il y a toujours de solides rivaux", a-t-il déclaré dans un communiqué de son équipe.

Pogacar "impatient"

Photo : AFP/VNA/CVN

“C'est ma première course de la saison et j'espère réussir mes débuts. J'ai encouragé mon équipe depuis mon canapé et je suis impatient de m'y mettre aussi et d'enfin courir", a prévenu Pogacar, qui n'a plus couru depuis le 11 octobre et sa cinquième victoire consécutive dans le Tour de Lombardie.

Pour stopper le quadruple vainqueur du Tour de France dans les secteurs de graviers blancs (63,1 km au total) ou dans la redoutable montée finale de la Via Santa Catarina au terme des 203 km, il faudra compter sur Pidcock (Q36.5), lauréat de l'épreuve en 2023 et 2e l'an dernier, sur le Belge Wout Van Aert (Visma Lease a Bike), sur le Français Julian Alaphilippe (Tudor), vainqueur à Sienne en 2019, ou sur la nouvelle sensation du peloton, le Français Paul Seixas.

Photo : AFP/VNA/CVN

Vainqueur le week-end dernier de l'Ardèche Classic, à la manière d'un Pogacar au terme d'un raid solitaire de plus de 40 kilomètres, le phénomène de l'équipe Decathlon CMA CGM, 19 ans, attend "avec beaucoup d'impatience" de découvrir les Strade Bianche.

"C’est une course qui peut correspondre à mon profil mais la liste des coureurs alignés au départ est impressionnante", a-t-il estimé.

L'épreuve féminine marquera la rentrée de Pauline Ferrand-Prévot, lauréate du Tour de France l'an dernier. Il y a un an, elle avait terminé 3e de la classique italienne remportée par la Néerlandaise Demi Vollering.

"Par rapport à l'an dernier, je me sens mieux. Je pense que je peux viser la victoire (...) L'an passé, j'avais encore le sentiment d'être vététiste. Cette année, j'arrive en tant que cycliste sur route", a prévenu "PFP".

AFP/VNA/CVN