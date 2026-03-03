Coupe de France : faux-pas interdit pour Marseille contre Toulouse, choc Lyon-Lens



En quête d'un titre depuis 14 ans, Marseille n'a pas le droit à l'erreur en quart de finale de Coupe de France contre Toulouse, mercredi 4 mars, avant le choc entre deux autres grands prétendants, Lyon et Lens, jeudi 5 mars.

Photo : AFP/VNA/CVN

Requinqué par sa victoire dans le temps additionnel contre l'OL (3-2), dimanche 1er mars en Ligue 1, l'OM repart en campagne pour tenter d'ajouter une ligne à son palmarès, vierge depuis sa victoire en Coupe de la Ligue en 2012, contre justement son vieux rival lyonnais (1-0 a.p.).

Le nouvel entraîneur Habib Beye a interrompu la spirale négative, après des débuts complètement ratés à Brest (2-0), et cette fois se sont les Phocéens qui se sont imposés dans les dernières secondes, eux qui ont perdu tant de points, de matches et d'illusions dans cette zone cette saison.

Avec l'élimination du Paris Saint-Germain, vainqueur de huit des onze dernières Coupe de France, le tableau s'est ouvert et Marseille espère mettre fin à une trop longue disette.

Attention à ne pas mésestimer le Téfécé, une des équipes venues prendre des points au Vélodrome en toute fin de match (2-2) cette saison. Et l'OM reste fragile. Le match contre Lyon aurait pu basculer dans l'autre sens et le public marseillais n'a pas oublié que la dernière fois que l'OM s'est retrouvé en quarts de finale de l'épreuve, en 2023, il s'est effondré à domicile contre un club de L2, Annecy, juste après avoir éliminé le PSG (2-1) et suscité un grand espoir de titre.

Les deux autres favoris, Lyon et Lens, respectivement troisième et deuxième de L1, s'affrontent directement jeudi 5 mars. Les deux connaissent un léger coup d'arrêt. L'OL vient de s'incliner deux fois après une série de treize victoires toutes compétitions confondues, le Racing n'a pris qu'un point en deux rencontres après avoir gagné onze matches sur douze en championnat.

Reims dernier rescapé

Les Gones ont vu l'OM revenir à deux longueurs de leur précieuse troisième place, directement qualificative pour la Ligue des champions, et les Sang et Or ont laissé filer le PSG en tête de la L1 après leur avoir longtemps tenu tête.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lens court également après un trophée qu'il n'a jamais remporté, perdant ses trois finales (1948, 1975, 1998). Dans le premier quart de finale, mardi 3 mars, Strasbourg endossera le rôle de favori contre le seul rescapé des autres divisions, Reims (L2).

Les Alsaciens ont l'occasion de confirmer leur belle saison, avec un jeu alléchant malgré le changement d'entraîneur en cours de saison, Gary O'Neill remplaçant Liam Rosenior début janvier. Strasbourg (8e) est toujours en course pour l'Europe et en 8e de finale de Ligue Conférence à venir contre les Croates de Rijeka.

Les Champenois, troisièmes de L2, sont toujours en course pour la remontée mais restent sur quatre nuls d'affilée.

Le dernier quart de finale oppose Lorient à Nice, mercredi 4 mars en Bretagne. Les Merlus peuvent se consacrer entièrement à la quête d'une deuxième Coupe de France, après leur victoire en 2002, le maintien quasiment assuré avec 15 longueurs d'avance sur la 16e place. Les Aiglons en revanche sont moins tranquilles, ils n'ont que six points de plus qu'Auxerre.

Nice et Lorient viennent de s'affronter en L1 le 22 février et les Bretons ont égalisé dans les dernières secondes (3-3).

AFP/VNA/CVN







