NBA

Murray apporte la victoire à Denver, Boston bat Milwaukee malgré le retour d'Antetokunmpo

Les Nuggets ont battu à l'extérieur le Jazz grâce à une grosse performance de leur meneur Jamal Murray, alors que le retour de Giannis Antetokounmpo n'a pas suffi pour les Bucks contre les Celtics, lundi 2 mars en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Murray taille patron

Jamal Murray a marqué 45 points pour permettre à Denver d'aller s'imposer à l'arraché sur le parquet d'Utah (128-125), un adversaire pourtant modeste sur le papier.

Contre le Jazz, le meneur des Nuggets a réussi huit tirs à trois points et huit passes dans un duel acharné qui a vu la mène changer de camp pas moins de 22 fois.

La performance virtuose de Murray a été soutenue par les 22 points du triple MVP Nikola Jokic, qui a également capté 12 rebonds, lors d'une soirée où tous les titulaires de Denver ont marqué des scores à deux chiffres.

Les Nuggets, éliminés en demi-finales de Conférence la saison passée, sont en souffrance depuis un mois, avec huit défaites sur leur douze précédents matches.

Cette victoire permet à Denver de se donner un peu d'air au cinquième rang du classement de la Conférence Ouest, dans laquelle Utah reste à l'avant-dernière place.

Giannis de retour mais battu

Giannis Antetokounmpo a fait son retour après cinq semaines d'absence, mais n'a pas pu empêcher Milwaukee de s'incliner lourdement face à Boston (108-81).

Antetokounmpo, qui faisait sa première apparition depuis sa blessure au mollet droit fin janvier, a terminé avec 19 points et 11 rebonds dans une défaite sans appel des Bucks, largement dominés.

Les cinq titulaires des Celtics ont inscrit au moins 10 points, et Payton Pritchard a brillé en sortie de banc avec 25 unités, dont cinq tirs à trois points.

Photo : AFP/VNA/CVN

Boston (41v-20d) reste deuxième à l'Est, derrière les Pistons (45v-14d). Milwaukee, battu pour la troisième fois de suite, glisse à la 11e place, hors des places qualificatives pour le play-in.

Young expulsé avant même de débuter

Transféré à Washington depuis Atlanta le 7 janvier dernier, Trae Young a réussi l'exploit inhabituel d'être expulsé avant même d'avoir disputé le moindre match pour sa nouvelle franchise, lors de la défaite contre Houston (123-118).

Le meneur All-Star de 27 ans, blessé depuis que les Hawks l'ont envoyé aux Wizards en échange de C.J. McCollum et Corey Kispert, devrait faire ses débuts plus tard cette semaine.

Mais lundi 2 mars, il a été expulsé pour être entré sur le terrain au cours du troisième quart-temps dans le but de se plaindre après que son coéquipier Jamir Watkins a été poussé par Tari Eason, joueur de Houston.

"Ne t'attends pas à ce que je me fasse expulser trop souvent, D.C... mais je vais définitivement apporter cette énergie et cette compétitivité quand je reviendrai pour mes frères !", a écrit Young dans un message posté sur X après l'incident.

Sur son parquet, Washington a été largement battu par Houston, qui affiche désormais un bilan de 38 victoires pour 22 défaites et conserve sa troisième place dans la Conférence Ouest. Alperen Sengun a mené le score pour les Rockets avec 32 points, et son coéquipier Kevin Durant a terminé avec 30 points.

