Ski alpin : première pour l'Italienne Laura Pirovano à Val di Fassa

L'Italienne Laura Pirovano, souvent placée cet hiver, a décroché sa première victoire en Coupe du monde de ski alpin vendredi 6 mars en s'adjugeant la première des deux descentes de Val di Fassa (Italie).

>> Federica Brignone championne olympique du super-G, Romane Miradoli en argent

>> Ski : Shiffrin met fin à sa malédiction olympique avec l'or du slalom

Photo : AFP/VNA/CVN

Pirovano, 28 ans, a devancé l'Allemande Emma Aicher de 01/100e et l'Américaine Breezy Johnson, championne olympique de la spécialité, de 29/100e.

Pirovano tournait autour du podium depuis le début de la saison, avec trois places dans le top 5 en Coupe du monde, dont sa 4e place lors de la descente de Zauchensee (Autriche) début janvier, son meilleur résultat jusque-là sur le circuit mondial. Lors des JO-2026 à Cortina d'Ampezzo, elle s'était classée 5e du super-G et 6e de la descente.

Si une Italienne était tout sourire, une autre faisait grise mine : Sofia Goggia qui espérait se relancer dans la course au globe de N°1 mondiale de la descente, a terminé loin de sa compatriote, à la 16e place (+90/100e).

L'Américaine Lindsey Vonn, victime d'une terrible blessure au tibia gauche lors des JO-2026 qui a mis fin à sa saison et sans doute à sa carrière, reste en tête du classement mondial de la descente avec 400 points. Mais elle est désormais talonnée par Aicher (386 pts) et Pirovano (336 pts). Goggia a reculé au 7e rang (255 pts).

L'Américaine Mikaela Shiffrin qui ne participe pas aux épreuves de vitesse, domine elle le classement général de la Coupe du monde avec ses 1.133 points, mais Aicher est revenue à 139 points (994 pts).

Cette descente devait initialement avoir lieu à Crans-Montana (en Suisse) fin janvier, mais elle avait été arrêtée en raison des mauvaises conditions météorologiques. Une seconde descente est programmée samedi 7 mars sur la Volata de Val di Fassa, avant un super-G dimanche 8 mars.

La meilleure Français, Romane Miradoli, vice-championne olympique 2026 de super-G, pointe à la 18e place (+95/100e), après le passage des trente premières concurrentes.

AFP/VNA/CVN