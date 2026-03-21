Cybersécurité au Vietnam : vers une gouvernance axée sur les résultats

Le 21 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité national de pilotage de la cybersécurité, a présidé la première réunion de 2026 du Comité, afin d’évaluer la situation et les résultats de ses activités, ainsi que de définir les orientations, missions et solutions prioritaires pour garantir la cybersécurité nationale.

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Photo : VNA/CVN

La réunion s’est tenue en présentiel au siège du gouvernement et en ligne avec les 34 villes et provinces du pays.

S’exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le contexte international et régional évolue de manière complexe, nécessitant une nouvelle approche en matière de sécurité, notamment face aux cyberattaques, aux fraudes et aux menaces pesant sur la stabilité sociale.

Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité d’adopter une nouvelle pensée et des actions décisives, en mettant l’accent sur les résultats tangibles et l’efficacité réelle.

Le chef du gouvernement a rappelé que le XIVe Congrès national du Parti avait défini la sécurité globale comme un pilier stratégique, avec un accent particulier sur la sécurité nationale, la sécurité non traditionnelle, la cybersécurité et la sécurité humaine dans la nouvelle ère.

Il a également souligné que la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, et de la Directive N°57-CT/TW du Secrétariat visant à renforcer la garantie de la cybersécurité, de la sécurité de l’information et de la sécurité des données au sein du système politique, avait permis d’obtenir des résultats significatifs. Parmi les résultats notables figurent le renforcement de la direction et de la gouvernance, l’amélioration du cadre juridique, la préservation de la souveraineté nationale dans le cyberespace, la garantie de la sécurité des systèmes d’information clés et le développement de la coopération internationale.

Tout en saluant les efforts des ministères, des secteurs et des localités, le Premier ministre a également relevé certaines insuffisances à surmonter, dont celles liées aux ressources humaines et aux coûts financiers.

Garantir la sécurité nationale

Photo : VNA/CVN

Pour l’avenir, Pham Minh Chinh a demandé de garantir strictement la souveraineté nationale dans le cyberespace et de considérer la cybersécurité et la sécurité des données comme une exigence urgente, permanente et essentielle.

Il a appelé à un changement de méthode, passant d’une logique de tâches à une logique de résultats, en prenant comme mesure principale l’efficacité concrète et la confiance des citoyens et des entreprises.

L’objectif fixé est de prévenir, repousser et neutraliser la cybercriminalité, tout en garantissant la sécurité nationale et la tranquillité de la population.

Dans cet esprit, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assigné des missions spécifiques aux ministères, secteurs et localités, notamment le renforcement des mécanismes de coordination, l’amélioration du cadre juridique et le développement de la coopération internationale.

Il s’est déclaré convaincu que les efforts conjoints permettront de renforcer la cybersécurité, de consolider la confiance numérique et de favoriser le développement de la société et de l’économie numériques du Vietnam.

VNA/CVN