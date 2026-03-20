Cà Mau renforce la gestion des navires pour lutter contre la pêche INN

Les autorités de la province de Cà Mau, la plus méridionale du Vietnam, intensifient leurs mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dans l'espoir d'obtenir la levée de l'avertissement de la Commission européenne "carton jaune" concernant les produits de la mer vietnamiens.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire provincial a enjoint les départements, les secteurs et les localités de renforcer la coordination entre le Service de l'agriculture et de l'environnement, les gardes-frontières, la surveillance des pêches et les forces de sécurité publique afin de détecter et de sanctionner les infractions au plus tôt et à distance.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Van Su, a déclaré qu'avec ses vastes forêts de mangroves et de cajeputs et ses importantes zones de pêche, Cà Mau a fait de la protection des ressources aquatiques et de la faune sauvage une priorité. Le conseil permanent du Comité provincial du Parti a émis une directive visant à renforcer le leadership dans la lutte contre les pratiques de pêche destructrices.

Les efforts de communication ont été intensifiés, avec plus de 4.200 campagnes organisées et plus de 125.000 participants. Près de 29.600 ménages se sont engagés à ne pas utiliser de méthodes de pêche interdites telles que les explosifs, les décharges électriques et les produits chimiques toxiques, tandis que 650 appareils de pêche électrique ont été remis volontairement.

La Police provinciale a déployé des mesures professionnelles pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en ciblant la pêche illégale dans les eaux étrangères et la contrebande transfrontalière. La police a coordonné ses actions avec les forces de l'ordre des localités côtières du sud afin de cibler les individus et les réseaux impliqués dans l'organisation de sorties de pêche illégales à l'étranger.

Les autorités ont également renforcé la diffusion des informations juridiques par divers moyens, notamment des réunions publiques et des simulations de procès. Au cours des premiers mois de l'année, des dizaines de campagnes de sensibilisation ont attiré des milliers de participants, permettant aux habitants de mieux comprendre la réglementation et de signaler les infractions.

Parallèlement, un examen approfondi de tous les navires de pêche a été mené afin d'améliorer leur gestion et de garantir leur conformité à la réglementation. Ces mesures ont contribué à prévenir les infractions dans le secteur de la pêche.

Nguyên Minh Luân, habitant du hameau 14 de la commune de Vinh Hâu, a déclaré qu'à travers les séances d'information organisées par la police communale, il avait acquis une compréhension claire de la réglementation en vigueur concernant la pêche en mer.

Parallèlement, le lieutenant-colonel Nguyên Quôc Khai, chef adjoint de la police de la commune de Vinh Hâu, a souligné que la police locale coordonnait régulièrement ses actions avec les gardes-frontières et les forces de sécurité locales afin de diffuser la réglementation relative à l'exploitation des ressources halieutiques auprès des ménages, notamment ceux qui exploitent des bateaux de pêche. Elle encourage également les habitants à signer des engagements contre la pêche illégale, contribuant ainsi au maintien de la sécurité politique et de l'ordre public dans la localité.

Outre les efforts de prévention, les forces de police ont renforcé leur coordination et le partage d'informations avec les organismes compétents afin de repérer et de sanctionner les infractions. Les enquêtes s'intensifient afin d'appliquer des sanctions sévères aux personnes organisant ou facilitant des activités de pêche illégale à l'étranger.

Les autorités provinciales ont insisté sur le fait que, parallèlement à l'implication active des organismes compétents, les pêcheurs doivent être sensibilisés et se conformer volontairement à la réglementation, en particulier aux recommandations de la Commission européenne. Ces efforts collectifs sont essentiels pour protéger les ressources marines, maintenir la sécurité maritime, promouvoir le développement durable et, en fin de compte, obtenir la levée de l’avertissement "carton jaune" de la CE.

VNA/CVN