Vietnam et Inde intensifient leur coopération

À l'invitation du ministre indien des Affaires tribales, Jual Oram, une délégation de haut niveau du ministère vietnamien des Affaires ethniques et religieuses, conduite par le ministre Dào Ngoc Dung, a effectué une visite de travail en Inde du 17 au 19 mars.

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Photo : VNA/CVN

Pendant son séjour, la délégation vietnamienne a mené des activités bilatérales et participé au Bharat Tribes Fest 2026 à New Delhi.

À New Delhi, le 18 mars, la délégation a déposé des fleurs devant le buste du Président Hô Chi Minh au parc G20, visité le Musée national de l’Inde pour se recueillir devant des reliques de Bouddha, et découvert l’India Gate, monument commémoratif emblématique de la capitale indienne.

Lors d’un entretien avec le ministre des Affaires parlementaires et des Minorités, Kiren Rijiju, le ministre Dào Ngoc Dung a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à l’égalité entre tous les citoyens, visant à ne laisser personne de côté dans le processus de développement. Il a remercié l’Inde pour son soutien au succès du Vesak des Nations unies 2025 au Vietnam, ayant permis l’exposition de reliques de Bouddha.

Soulignant que 2026 marque le 10e anniversaire du Partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde, il a proposé la signature rapide d’un protocole d’accord (MOU) entre les deux ministères, notamment dans la gestion des affaires ethniques et la coopération internationale…

Kiren Rijiju a affirmé sa volonté de promouvoir le potentiel de coopération bilatérale et de renforcer les relations entre les deux pays, tout en s’engageant à accélérer la signature du MOU.

Lors de l’entretien avec le ministre Dào Ngoc Dung, le ministre indien des Affaires tribales, Jual Oram, a souligné l’importance du Vietnam dans la vision de l’Inde pour la région Asie - Pacifique, mettant en avant les liens spirituels issus du bouddhisme et les relations étroites entre les deux pays.

Les deux parties ont exprimé leur confiance dans le développement positif de la coopération bilatérale et leur engagement à promouvoir la signature du MOU.

Le même jour, les deux ministres ont assisté à la cérémonie d’ouverture du Bharat Tribes Fest 2026, un événement international intégrant culture, commerce et dialogue politique, visant à promouvoir le patrimoine culturel et à créer des opportunités économiques.

VNA/CVN