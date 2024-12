Sortir (du 1er au 11 janvier)

>> Sortir (du 30 novembre au 7 décembre)

>> Un samedi d’automne à Hanoï

>> Sortir (du 25 au 28 décembre)

La science des rêves

Le 1er janvier à 19h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Venu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant des calendriers, Stéphane Miroux mène une vie monotone qu’il compense par ses rêves. Devant des caméras en carton, il s’invente une émission de télévision sur le rêve.

Un jour, il fait la connaissance de Stéphanie, sa voisine, dont il tombe amoureux. D’abord charmée par les excentricités de cet étonnant garçon, la jeune femme prend peur et finit par le repousser. Ne sachant comment parvenir à la séduire, Stéphane décide de chercher la solution de son problème là où l’imagination est reine...

Alibi.com 2

Le 4 janvier 2024 à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille…

Plus pour longtemps ! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n’a donc pas d’autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables…

La passion de Dodin Bouffant

Le 11 janvier 2024 à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

En France vers 1885, Eugénie travaille depuis vingt ans comme cuisinière pour le célèbre gastronome Dodin. Elle est considérée comme excellente dans son domaine. Cela s’explique notamment par le temps qu’Eugénie a passé en cuisine avec Dodin. Au fil des années, une passion affectueuse s’est développée entre eux. De leur amour commun pour la gastronomie naissent des plats uniques, savoureux et délicats. Eugénie, femme éprise de liberté, n’a cependant jamais voulu épouser Dodin. Elle tombe malade. Il décide alors de cuisiner lui-même pour la première fois pour sa bien-aimée.

Le film était présenté en “compétition officielle” au Festival de Cannes 2023, où il a remporté le prix de la mise en scène.

CVN