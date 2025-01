Sortir (du 11 au 24 janvier)

EXPOSITION

Préserver et nourrir la planète, le vivant grand format

Jusqu’au 24 janvier 2025

Du lundi au vendredi : 08h30 à 20h30

et le week-end : 09h00 à 18h00

Institut français du Vietnam

15, rue Thiên Quang, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

À l’occasion de son 40e anniversaire, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) vous invite à un voyage exploratoire au cœur du vivant. Découvrez la diversité des projets du CIRAD et de ses partenaires, qui œuvrent pour la préservation de la biodiversité, la santé végétale et animale, une agriculture et des systèmes alimentaires plus résilients.

Depuis quatre décennies, cet organisme français de recherche agronomique, s’engage avec ses partenaires dans la construction de solutions concrètes, innovantes et durables pour les régions tropicales et méditerranéennes. Présent dans une cinquantaine de pays et mobilisant 1.800 experts, il met la science au service du développement durable.

Embarquez dans un voyage visuel au travers de photographies grand format, mettant en scène les éléments du vivant au cœur des préoccupations du CIRAD. Ces images illustrent la diversité des recherches scientifiques menées pour un avenir plus durable et solidaire.

CINÉMA

La passion de Dodin Bouffant

Le 11 janvier 2025 à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

En France vers 1885, Eugénie travaille depuis vingt ans comme cuisinière pour le célèbre gastronome Dodin. Elle est considérée comme excellente dans son domaine. Cela s’explique notamment par le temps qu’Eugénie a passé en cuisine avec Dodin. Au fil des années, une passion affectueuse s’est développée entre eux. De leur amour commun pour la gastronomie naissent des plats uniques, savoureux et délicats.

Eugénie, femme éprise de liberté, n’a cependant jamais voulu épouser Dodin. Elle tombe malade.

Il décide alors de cuisiner lui-même pour la première fois pour sa bien-aimée. Le film était présenté en “compétition officielle” au Festival de Cannes 2023, où il a remporté le prix de la mise en scène.

CVN