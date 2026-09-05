US Open : Medvedev sort Rinderknech et va en huitième

Le Russe Daniil Medvedev (7 e ) a éliminé vendredi 4 septembre le Français Arthur Rinderknech (29 e ), 6-4, 6-4, 6-4, et s'est qualifié pour les huitièmes de finale à l'US Open, un stade qu'il n'a pas encore dépassé cette saison en Grand Chelem.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Daniil Medvedev aura rendez-vous avec le vainqueur du match entre le Monégasque Valentin Vacherot (23e) et l'Américain Frances Tiafoe (12e).

Le Breton d'adoption s'arrête, lui, plus tôt que l'an passé à New York, où il avait atteint les huitièmes pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem.

Rinderknech a pourtant bien abordé la rencontre, en breakant au sixième jeu du premier set, pour partie grâce à quatre fautes directes de Medvedev.

L'ancien joueur du circuit universitaire américain a pratiqué un tennis volontaire, se présentant régulièrement au filet et cherchant à bouger le Russe. "Ça a été un début difficile", a reconnu Medvedev après son succès.

Mais d'un seul coup, la belle mécanique a semblé se gripper. À 4-2 après son break, Rinderknech a immédiatement perdu sa mise en jeu.

Son tennis légèrement déréglé, le Français s'est montré moins dangereux à la volée et sa recherche des lignes s'est soldée plus souvent par des balles dehors.

Sans étinceller, Medvedev a su tenir les échanges pour empocher les quatre derniers jeux du set (6-4).

"J'avais l'impression d'être tout le temps là où il fallait", a raconté le Russe. "Je me déplaçais bien. Je retournais bien. J'ai été bon dans un moment important".

La suite a ressemblé à cette fin de première manche. Rinderknech est resté actif, avec pas moins de 35 montées au filet sur le match (23 points).

Mais la finition a fait suffisamment souvent défaut (41 fautes directes au total) pour que le finaliste du Masters 1000 de Shanghaï 2025 perde le contrôle de la partie.

Capable de conserver ses engagements malgré un service en délicatesse (53% de premières balles passées), Medvedev a été chercher un break dans chacun des deux derniers sets pour faire la décision.

L'ancien numéro un mondial a évoqué le rôle du vent, qui soufflait fort sur le court. "Ça nous a gêné tous les deux sur certains coups, a-t-il expliqué, mais je crois que lui a eu un peu plus de mal que moi parce que son jeu est plus en puissance".

AFP/VNA/CVN