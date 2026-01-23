3es Jeux Para de l'ASEAN : le Vietnam brille en natation et aux échecs

Le Vietnam a confirmé son excellent niveau aux 13 es Jeux Para de l'ASEAN, qui se sont déroulés en Thaïlande le 23 janvier, avec des résultats impressionnants en natation et aux échecs handisport, remportant de nombreuses médailles et établissant de nouveaux records.

Photo : VNA/CVN

La natation s'est une nouvelle fois révélée être une source majeure de médailles pour la délégation vietnamienne. Le point d'orgue de la troisième journée de compétition officielle a été la performance du nageur Dô Thanh Hai, qui a remporté la médaille d'or et établi un nouveau record des Jeux Para de l'ASEAN au 50 m brasse messieurs (SB6) en 42,63 secondes.

Plus tôt dans la journée, la nageuse Vi Thi Hang a réalisé une autre performance remarquable, remportant l'or au 100 m dos dames (S6-S7) et battant le record des Jeux en 1 minute et 43,20 secondes. Ce résultat, faisant suite à sa précédente médaille d'or au 50 m dos, confirme son statut d'athlète vietnamienne de premier plan lors de ces Jeux.

Les nageurs vietnamiens ont également enrichi le palmarès avec une médaille d'argent pour Ha Van Hiêp au 50 m brasse messieurs (SB3), et des médailles de bronze pour Pham Tuân Hung au 50 m brasse messieurs (SB6) et Nguyên Ngoc Thiêt au 100 m papillon messieurs (S11).

Outre la natation, le Vietnam a également enregistré des succès notables dans d'autres disciplines. En escrime, Truong Thi Vân Anh a remporté la médaille d'argent au fleuret féminin (Classe B), tandis que Nguyên Thi Lê Quyên a décroché le bronze dans la même catégorie. En haltérophilie handisport, Nguyên Be Hâu a remporté l'argent dans la catégorie des 65 kg messieurs, et Nguyên Van Hung a décroché une autre médaille d'argent dans la catégorie des 72 kg messieurs.

Le Vietnam a également impressionné en para-échecs, où l'équipe nationale a dominé les premiers jours de compétition à Nakhon Ratchasima. Après trois jours, le Vietnam avait remporté 10 médailles, dont sept en or, plaçant ainsi l'équipe parmi les meilleures délégations de la discipline et réaffirmant sa position de force dans le para-échecs régional.

