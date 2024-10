Conférence nationale pour la mise en œuvre de la Résolution du 10e plénum du Parti du XIIIe mandat

Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam ont organisé le 20 octobre une conférence nationale hybride pour bien saisir et mettre en œuvre la Résolution du 10 e plénum du Parti.

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à la conférence le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le permanent du Secrétariat du Parti Luong Cuong et d’autres. La conférence est reliée à plus de 14.930 points, attirant plus de 1,2 million de membres du Parti.

Des sujets thématiques

Les participants ont écouté Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, directeur de l’Académie nationale politique de Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, présenter le sujet thématique : "Contenus clés et centraux, points nouveaux du Projet de Rapport politique du XIVe Congrès national du Parti et le Projet de Rapport résumant certaines questions théoriques et pratiques sur le renouveau à orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam".

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Politburo, a présenté le sujet thématique : "Contenu clé et centraux, points nouveaux du Projet de Rapport évaluant cinq ans de mise en œuvre de la Stratégie quinquennale de développement socio-économique 2021 - 2030 ; orientations et tâches pour le développement socio-économique au cours des cinq ans 2026 - 2030 et sur la situation socio-économique, le budget de l’État en 2024 et le plan pour 2025 ; plan financier - budget de l’État pour trois ans 2025 - 2027 ; sur l’option d’investissement dans la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud ; sur l’option de création de Huê en tant qu’une ville du ressort central".

Lê Minh Hung, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de l’organisation du Parti, a présenté le sujet thématique : "Contenu clé et centraux et points nouveaux du Projet de Rapport résumant le travail d’édification du Parti et la mise en œuvre du Statut du Parti du XIIIe mandat ; quelques contenus de base sur la modification du Règlement électoral au sein du Parti ; sur le travail du personnel du XIIIe Congrès national du Parti et l’élaboration d’orientations pour le travail du personnel du XIVe Congrès".

Photo : VNA/CVN

En conclusion de la conférence, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné qu’il était très urgent de présenter la Résolution du Parti à chaque organisation et à chaque membre du Parti. Tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée doivent unir leurs forces, déployer de grands efforts, tirer pleinement parti des opportunités et des avantages et mobiliser toutes les ressources pour mettre en œuvre avec succès les options et les orientations planifiées à l’unanimité par le Comité central du Parti.

Il a demandé de se concentrer sur la mise en œuvre immédiate de percées stratégiques convenues par le Comité central et de les introduire dans les documents du XIVe Congrès du Parti. Concernant la percée institutionnelle en matière de développement et d’élimination des goulots d’étranglement et des barrières, il a précisé qu’après le 10e plénum du Parti, le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale avaient présidé de nombreuses réunions pour examiner et donner les avis sur les contenus des lois prévues d’être soumises pour approbation lors de la 8e session de la 15e Assemblée nationale.

Tô Lâm a demandé que les ministères, les branches, les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux doivent se concentrer sur la révision, la modification et le complément des réglementations, règles, dans un esprit de supprimer les goulots d’étranglement et les barrières, réformer en profondeur les procédures administratives, élargir l’espace de développement, placer les personnes et les entreprises au centre, assurer la défense nationale et la sécurité du pays, améliorer constamment la vie des gens.

Résolution sur la transformation numérique nationale

Le Politburo étudiera bientôt et publiera une résolution sur la transformation numérique nationale, a-t-il annoncé. Donc, les ministères, les branches et les localités donnent la priorité aux ressources, préparent les ressources humaines, se concentrent sur la mise en œuvre des tâches de transformation numérique, développent la science et la technologie de manière synchrone, se concentrer aussi sur la réalisation de l’objectif de construction d’infrastructures socio-économiques, notamment des infrastructures de transport stratégiques, des infrastructures énergétiques et des infrastructures numériques.

Concernant les préparatifs des Congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti, le secrétaire général du Parti et le président a insisté sur l’élaboration et la garantie de la qualité de tous les documents. Les comités du Parti à tous les niveaux doivent donner des suggestions aux documents, avec l’accent mis sur la gouvernance nationale et locale, la mise en oeuvre efficace des Programmes cibles nationaux, le renouvellement du processus d’édification des lois...

Les congrès du Parti à tous les niveaux se concentrent sur la préparation du personnel, en assurant la sélection des Comités du Parti, des dirigeants dotés de capacités de leadership, d’une combativité qui osent penser, osent agir et osent assumer leurs responsabilités, osent innover pour la cause commune, ont la capacité de leadership pour mettre en œuvre avec succès les options du Parti et concrétiser les résolutions du Parti dans chaque région et chaque domaine, a-t-il conclu.

VNA/CVN