Hô Chi Minh-Ville

Potentiels de développement touristique dans les zones économiques spéciales et côtières

L’exploitation des potentiels de développement touristique des zones économiques spéciales et des zones côtières devrait générer des ressources touristiques durables, contribuant ainsi à renforcer la position de la localité sur la carte touristique régionale et internationale.

Après avoir étendu son espace administratif frontalier, Hô Chi Minh-Ville joue un rôle de plus en plus central dans la région et s'impose comme une porte d'entrée internationale du tourisme, renforçant la connectivité interrégionale en termes d'infrastructures, de marchés et d'espaces de développement touristique. En particulier, l’exploitation des potentiels de développement touristique des zones économiques spéciales et des zones côtières devrait générer des ressources touristiques durables, contribuant ainsi à renforcer la position de la ville sur la carte touristique régionale et internationale.

L’atout majeur de la Zone économique spéciale de Côn Dao

Dans un contexte de profonde transformation du secteur touristique national, l’amélioration de l’efficacité de la gestion publique du tourisme au niveau local, notamment dans les quartiers, les communes et les zones économiques spéciales, est essentielle pour garantir un développement harmonieux et durable, en phase avec les tendances actuelles.

Selon Nguyên Van Manh, vice-président du Comité populaire de la Zone économique spéciale de Côn Dao de Hô Chi Minh-Ville, Côn Dao est non seulement un symbole sacré du patriotisme et de l’héroïsme révolutionnaire vietnamiens, mais aspire également à devenir une destination touristique unique d’importance nationale et internationale. La convergence d’un patrimoine historique et culturel exceptionnel, d’un écosystème marin préservé, d’une biodiversité incomparable et d’une vie culturelle riche constitue le socle du développement économique et touristique durable de Côn Dao.

M. Van Manh a ajouté que "Développer le potentiel et les atouts locaux pour un développement économique et touristique durable à Côn Dao est non seulement une nécessité, mais aussi une responsabilité envers l’histoire, la nature et les générations futures."

"Par conséquent, Côn Dao continuera d'affirmer sa position de destination historique, culturelle et écologique typique, ainsi que de modèle de développement touristique durable dans le pays et la région", a-t-il souligné.

D'après les statistiques, le tourisme à Côn Dao connaît une croissance annuelle stable, avec une moyenne de plus de 600.000 visiteurs par an, dont plus de 80% visitent des sites historiques, culturels et patrimoniaux. Le système muséal et historique attire à lui seul plus de 200.000 visiteurs par an, tandis que l'écotourisme et le tourisme de villégiature attirent environ 40.000 touristes, jouant un rôle crucial dans le développement de l'offre touristique et contribuant significativement à la croissance économique locale. Ces chiffres démontrent que le patrimoine culturel et les ressources naturelles constituent des atouts majeurs qui, s'ils sont exploités judicieusement, deviendront un moteur de développement économique et touristique durable.

Par ailleurs, la valeur exceptionnelle de Côn Dao réside dans son statut de "site rouge" reconnu aux niveaux national et international (site historique et culturel d'importance majeure). Côn Dao est aujourd'hui une destination capable d'attirer des touristes exigeants, qui prolongent leur séjour et dépensent davantage, s'inscrivant ainsi dans une démarche de développement durable et limitant le tourisme de masse.

Avec une vision constante fondée sur le principe “conservation pour le développement, développement pour la conservation”, Côn Dao est passée progressivement d'une logique d'exploitation à une approche maîtrisée, approfondie et responsable de la préservation et de la valorisation de son patrimoine culturel, historique et naturel.

Selon plusieurs agences de tourisme de Côn Dao, ce site est pionnier en matière de tourisme respectueux de l'environnement et de promotion d'un mode de vie civilisé sur les sites historiques et touristiques. Le modèle du “panier d'offrandes vert” et l'interdiction de déposer des offrandes ou de brûler des objets en papier sur l'ensemble des sites historiques et monuments ont notamment permis une prise de conscience accrue des habitants et des touristes, contribuant à la préservation d'un patrimoine solennel, verdoyant, propre et magnifique, et témoignant de l'engagement local en faveur d'un tourisme durable.

Parallèlement, les festivals traditionnels commémorant Dame Phi Yên, la commémoration annuelle de l'Héroïne des Forces armées populaires Vo Thi Sau, ainsi que les activités commémorant la Journée des invalides de guerre et des martyrs le 27 juillet et le programme artistique "Côn Dao - Âme sacrée de la patrie"... sont de plus en plus organisés de manière systématique, devenant des produits de tourisme culturel uniques, contribuant à prolonger la durée des séjours, à augmenter les rentrées d’argent et promouvoir activement l'image de Côn Dao.

Atouts et potentiels de la commune de Cân Gio

Après la zone économique spéciale de Côn Dao, la commune côtière de Cân Gio possède un potentiel exceptionnel pour contribuer au développement du littoral de Hô Chi Minh-Ville, notamment dans le secteur touristique. L'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville a d'ailleurs défini un axe prioritaire pour 2026 : une forte orientation vers une croissance qualitative, associée à un développement multisectoriel et multi-produits, reliant étroitement le centre-ville aux zones riveraines, côtières et forestières au sein d'un cadre urbain unifié.

Or, depuis de nombreuses années, le déplacement vers Cân Gio depuis le centre de Hô Chi Minh-Ville prend un temps considérable, en moyenne de 2 à 2,5 heures, voire plus le week-end en raison du ferry de Binh Khanh. Cette connectivité limitée freine l'attractivité touristique, en particulier le développement du tourisme balnéaire et de l'économie nocturne. Si ce problème est résolu, peu de localités du Sud du pays pourront se targuer d'atouts naturels comparables à ceux de Cân Gio.

Nguyên Huu Huong, directeur du département de Tourisme-Restauration-Hôtellerie du Collège polytechnique FPT de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que Cân Gio possède un potentiel touristique considérable, encore largement inexploité. Avec des investissements et une planification adéquats, Cân Gio pourrait devenir un pôle touristique et balnéaire de premier plan, offrant une vie nocturne animée à Hô Chi Minh-Ville et à l'ensemble du pays.

Les experts estiment également qu'outre ses atouts naturels, Cân Gio bénéficie d'un riche patrimoine culturel et historique, comprenant des villages traditionnels de production de sel, des villages de pêcheurs côtiers, des ressources halieutiques réputées et un ensemble de vestiges historiques et révolutionnaires, autant d'atouts qui constituent un socle solide pour le développement de produits touristiques uniques. Concrètement, Cân Gio pourrait être reliée par voie fluviale aux ports du centre de Hô Chi Minh-Ville et de la région de Vung Tau afin de créer un itinéraire de croisière fluviale, à l'instar de nombreux grands centres touristiques internationaux qui ont connu un franc succès.

Dang Manh Phuoc, directeur général d'Outbox (cabinet d'études de marché spécialisé dans le tourisme et l'hôtellerie au Vietnam), a analysé: "Le potentiel exceptionnel de Cân Gio, à condition de trouver un juste équilibre entre conservation et développement, en fera non seulement une destination touristique attrayante, mais contribuera également à renforcer l'image de Hô Chi Minh-Ville en matière de tourisme vert sur la scène internationale. La question n'est pas de savoir si les ressources existent, mais comment les transformer en produits touristiques spécifiques capables de créer des expériences mémorables et de fidéliser les touristes, sans sacrifier l'environnement à une croissance à court terme."

"De nombreuses études et enquêtes montrent que les mangroves et l'écosystème d'eau saumâtre de Cân Gio sont certes impressionnants en images, mais manquent d'une offre touristique diversifiée susceptible de fidéliser les touristes, ce qui explique leur faible motivation à revenir. Dans ce contexte, des projets d'investissement d'envergure, s'ils sont bien planifiés et harmonieux avec l'espace écologique global, nous permettront d'espérer accroître l'attractivité de Cân Gio", a déclaré M. Manh Phuoc.

Cân Gio est à l'aube d'une transformation grâce à une série de projets d'infrastructures clés. Ces projets comprennent la ligne de métro léger Bên Thành - Cân Gio, dont la construction a débuté fin 2025 et qui devrait être mise en service en 2028. Le pont de Cân Gio sera achevé pour 2029 et remplacera le ferry de Binh Khanh. L’échangeur de Rung Sac, relié à l’autoroute Bên Luc-Long Thành, est également en cours de préparation. Une liaison maritime entre Cân Gio et Vung Tau est en processus d'étude.

Ces infrastructures promettent d’offrir de formidables opportunités aux autorités locales et aux acteurs du tourisme pour développer des formes de tourisme diversifiées, en phase avec les tendances du tourisme vert et durable.

Selon Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, le secteur touristique de la localité prévoit qu’en 2026, la nouvelle zone urbaine de Hô Chi Minh-Ville connaîtra un développement encore plus important. Pour concrétiser ces ambitions, le Service municipal du tourisme s'est fixé des objectifs élevés, visant notamment 11 millions de visiteurs internationaux, 50 millions de visiteurs nationaux et, surtout, une croissance des recettes touristiques projetée de 330.000 milliards de dôngs en 2026. Parallèlement, le Service municipal du tourisme est convaincu que grâce à la nouvelle dynamique insufflée par la municipalité et au soutien des autorités locales et du monde des affaires, les objectifs du secteur pourront être pleinement atteints.

