Colombie : un haut lieu touristique menacé par un incendie, partiellement contrôlé

Les pompiers sont parvenus à contrôler partiellement l'incendie menaçant depuis samedi 19 septembre le village andin de Villa de Leyva, site historique et touristique de Colombie, qui s'est réveillé lundi matin 21 septembre dans un nuage d'épaisse fumée, ont annoncé les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Hier (dimanche 20 septembre), nous avons pu contenir la nuit durant tous les foyers (...) à proximité des habitations", a déclaré, lundi à Caracol Radio, Carlos Amaya, le gouverneur du département de Boyaca (Centre-Est), où se trouve Villa de Leyva.

Près de 300 ha de forêt et de paramo (lande tropicale d'altitude) ont déjà été ravagés par le feu, qui est parvenu aux portes de ce village à l'architecture coloniale et aux rues pavées, visité chaque année par près d'un million de touristes.

Le ministre de l'Intérieur, Rodrigo Lara, avait déclaré dimanche 20 septembre que l'incendie, visible depuis la grand place de Villa de Leyva, avait été maîtrisé à 50%.

La Colombie compte à ce jour près d'une vingtaine de foyers d'incendie actifs, selon le dernier rapport de l'Unité nationale de gestion des risques.

Dans la cordillère des Andes, les feux de forêt s'intensifient pendant la saison sèche, en raison du phénomène météorologique El Niño, dont l'épisode actuel s'annonce comme l'un des plus intenses jamais documentés, avec de fortes sécheresses et des températures élevées.

Une dizaine d'incendies sont également actifs en Équateur, pays voisin, où l'un d'eux dévaste une montagne de Quito, la capitale, et entre lundi dans son cinquième jour.

El Niño augmente les températures de surface de l'océan Pacifique et déclenche des changements à l'échelle mondiale dans les régimes de vents, de pression et de précipitations. Il provoque aussi bien des pluies torrentielles et des inondations, que des sécheresses extrêmes.

AFP/VNA/CVN