Incendie sur une île croate : plus de 200 évacués, 3.500 ha partis en fumée

Quelque 230 personnes ont été évacuées dans la nuit de samedi 12 septembre à dimanche 13 septembre sur l'île de Brac, en Croatie, en proie à un incendie qui a ravagé 3.500 hectares de végétation et s'est rapproché des habitations, ont annoncé les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le feu, qui s'était déclaré jeudi 10 septembre, "reste actif", mais "après une nuit extrêmement difficile, la situation (...) s'est nettement améliorée ce matin", a indiqué le commandement national de sapeurs-pompiers dans un communiqué.

Plus de 220 pompiers, avec 69 véhicules, ont lutté contre les feux toute la nuit et quatre avions bombardiers d'eau Canadair CL-415 sont intervenus dès les premières heures de la matinée, selon cette source.

Peu avant minuit, habitants et touristes dans la petite ville de Milna et les criques alentours, dans l'ouest de l'île, ont reçu une alerte sur leur téléphone, les flammes poussées par un vent très fort s'étant approchées des zones habitées.

Brac est l'une des plus grandes îles de l'Adriatique croate, au large de la ville de Split.

Selon l'agence officielle Hina, qui cite le commandant des sapeurs-pompiers Slavko Tucakovic, environ 230 personnes ont été évacuées.

Les personnes qui se trouvaient notamment dans plusieurs criques près de la zone urbaine de Milna l'ont été par plusieurs bateaux de la capitainerie et de la police maritimes ainsi que par des embarcations privées.

"Les pompiers ont sauvé un grand nombre de bâtiments résidentiels et ont participé à la mise en sécurité des touristes et des habitants. Quelques dégâts ont été constatés sur des façades et des auvents. Deux personnes ont été légèrement blessées", a déclaré M. Tucakovic.

Au total, environ 3.500 hectares de forêts de pinèdes et de maquis ont été ravagés, a précisé Hina, en citant un responsable pompier de l'île.

Frappée par plusieurs vagues de chaleurs extrême et le manque de précipitations, comme une grande partie de l'Europe, la Croatie a connu un été particulièrement sec, propice à la propagation des feux de forêt.

À la mi-août, un violent incendie a ravagé la région de la ville d'Omis, dans le centre du littoral, en faisant un mort et une quarantaine de blessés, dont une dizaine grièvement. Deux personnes ont succombé à leurs blessures dans les semaines qui ont suivi.

En une nuit, ce feu a détruit ou endommagé près de 60 maisons et bâtiments résidentiels, des dizaines de voitures et environ 1.000 hectares de terrain. Les dégâts ont été estimés à environ 110 millions d'euros.

AFP/VNA/CVN