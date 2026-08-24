Incendie Hawk aux États-Unis : 85.000 personnes appelées à évacuer dans le Nevada

Les autorités américaines ont ordonné, dimanche 23 août, l’évacuation de dizaines de milliers de personnes dans le Nevada, dans l’ouest des États-Unis. Un important feu de forêt "hors de contrôle" menace la ville de Reno, qui compte près de 280.000 habitants.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C’est un "feu de brousse rapide" et "hors de contrôle", écrit la chaîne américaine ABC News ce dimanche 23 août. Baptisé "Hawk", faucon en français, ce feu de forêt s’est déclaré la veille dans l’État du Nevada, dans l’ouest des États-Unis. Selon cette même source, une enquête préliminaire a révélé que l'incendie était d'origine humaine.

Plus de 40.000 personnes ont déjà quitté leur domicile ce dimanche 23 août dans le Nevada, face à la progression rapide de l’incendie qui menace désormais la ville de Reno. Quelque 45.000 autres personnes ont reçu l’ordre de se tenir prêtes à évacuer, a indiqué la maire de Reno, Hillary Schieve, à CNN.

L’état d’urgence décrété

Le site gouvernemental InciWeb, qui suit les principaux incendies de forêt aux États-Unis, décrit le comportement du feu comme "extrême". Des images diffusées par les pompiers montrent d’importantes flammes ainsi que d’épais nuages de fumée au-dessus des montagnes qui surplombent Reno.

Face à la progression du feu, le gouverneur du Nevada, Joe Lombardo, a déclaré l’état d’urgence dans le comté de Washoe, où se trouve Reno. Selon son décret, l’incendie "se propage rapidement et menace les habitations et les infrastructures".

Le chef des pompiers locaux, Richard Edwards, a appelé les habitants à se préparer à évacuer immédiatement dès qu’un ordre leur serait donné, voire à partir plus tôt s’ils se trouvent dans une zone menacée. "L’incendie Hawk est un événement très dynamique pour nous, car il est attisé par le vent", a-t-il averti à l’Agence France-Presse. Les feux alimentés par de fortes rafales peuvent se propager très rapidement vers les zones résidentielles.

"Ce feu est loin d'être terminé"

L’incendie était contenu à 0%, ce dimanche 23 août dans l’après-midi, selon la chaîne ABC News. Environ 1000 pompiers et autres premiers intervenants continuent néanmoins de lutter, contre les flammes, ont indiqué les autorités. "Ce feu est loin d’être terminé. C’est un endroit dangereux", a déclaré un responsable du Service forestier de l’État lors d’une conférence de presse, dimanche 23 août.

La maire de Reno, Hillary Schieve, a de son côté déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux : "Nos pompiers et nos premiers intervenants combattent héroïquement le feu et les vents violents pour sauver des vies, des maisons, des entreprises, du bétail et des animaux de compagnie"

AFP/VNA/CVN