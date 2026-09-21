L'Indonésie peine à maîtriser des incendies qui noient toute la région dans la fumée

L'Indonésie peine toujours à maîtriser les feux de forêt qui ravagent depuis plusieurs semaines certaines régions de Sumatra et de Bornéo, malgré le déploiement d'importants moyens, ont admis lundi 21 septembre les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les feux de forêt à Bornéo et à Sumatra ont recouvert de fumées toxiques certaines parties du pays et s'étendent désormais à la Malaisie voisine, à Singapour jusqu'aux Philippines et même au Vietnam.

Le gouvernement, qui a déployé 64 appareils et 54.000 personnes depuis le mois d’août, indique que "tout est mis en oeuvre" pour éteindre "les feux de forêt et de terre" par des "largages d’eau", "protéger la population" et "réduire l'impact de la fumée".

"L’immensité du territoire et les conditions difficiles des tourbières posent de sérieuses difficultés pour lutter contre les feux de forêt et de brousse dans diverses régions d'Indonésie", précise Teddy Indra Wijaya, secrétaire du Conseil des ministres, dans un communiqué.

Pour l'agence de prévention des catastrophes du Kalimantan occidental - province de Bornéo parmi les plus touchées -, l’opération est gênée par la profondeur variable des feux dans les tourbières, ainsi que par des "ressources en eau limitées".

Face à une "catastrophe qui se produit chaque année", des groupes d'habitants autochtones du Kalimantan occidental et de la société civile ont intenté une action collective contre les autorités, qu'ils accusent de manquements dans les efforts de prévention.

Le Japon a envoyé la semaine dernière plus de 350 militaires pour lutter contre les incendies à Bornéo. La Malaisie a aussi annoncé samedi 19 septembre l'envoi d'un avion, d'hélicoptères et de dizaines de pompiers en renfort.

L'Indonésie connaît régulièrement de tels incendies durant la saison sèche, qui s'étend généralement de juillet à octobre, mais ils sont plus intenses cette année, en partie du fait d'un épisode marqué du phénomène météorologique El Niño.

D'après les Nations unies, ce dernier devrait être le plus puissant jamais enregistré en quatre décennies.

Plus de 202.000 hectares de terres ont brûlé à travers le pays entre janvier et juillet, selon les chiffres les plus récents du gouvernement. L'Atlas Nusantara, plateforme qui documente notamment les feux de forêt, évalue de son côté à 300.000 hectares la superficie brûlée pour cette même période, un chiffre qui monte à 895.657 hectares avec le mois d'août inclus.

Les experts mettent également en cause le changement climatique plus largement, des décennies de dégradation des forêts et les pratiques de défrichement par brûlis, qui ont altéré des paysages naturellement résistants au feu.

AFP/VNA/CVN