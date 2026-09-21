Syrie : des explosions sur un site militaire près d'Alep font quatre blessés

Une série d'explosions sur un site militaire près de la ville d'Alep, dans le Nord de la Syrie, a fait quatre blessés tôt lundi 21 septembre, a annoncé le gouvernement.

>> Syrie : deux explosions près de l'hôtel de Damas où Macron a passé la nuit

>> Syrie : le bilan de la collision de bus s'élève à 35 morts

>> La Syrie travaille à un accord de sécurité avec Israël

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit du quatrième épisode impliquant des explosions en moins d'un mois dans ce pays.

La télévision d'État a fait état d'une puissante déflagration survenue dans le secteur d'al-Eis, au sud d'Alep.

Celle-ci a été suivie d'une série d'autres explosions qui a entravé "l'accès des ambulances et des équipes de secours sur les lieux", selon le chef des opérations de la défense civile locale, Faisal Mohammad Ali, cité par la chaîne publique Al-Ikhbariya.

Une source de l'AFP résidant dans le quartier de Hamdaniye, dans le sud-ouest d'Alep, a également fait état d'une puissante déflagration.

"On a entendu une énorme explosion à Alep. Je suis monté sur le toit et j'ai vu de grandes flammes au loin", a témoigné cette source, qui n'a pas souhaité que son nom soit cité.

Un civil a été blessé par des éclats, deux autres par le souffle et un quatrième dans un accident de la route alors qu'il tentait de fuir al-Eis, a indiqué le ministère des Situations d'urgence, soulignant que le drame s'était produit dans un entrepôt de munitions.

"Les équipes de la défense civile restent en état d'alerte car les explosions se poursuivent", a indiqué cette source.

Le gouverneur de la province d'Alep, Azzam al-Gharib, a appelé la population "à ne pas quitter son logement et à ne pas se rendre sur le site des explosions".

Les hôpitaux et les services d'urgence "sont pleinement mobilisés et les autorités suivent la situation sur le terrain pour faire face à toute situation d'urgence", a-t-il ajouté.

L'agence officielle Sana a précisé que les routes d'accès au site avaient été fermées au public par mesure de sécurité.

La télévision d'État a indiqué que "la nature de cet événement fait actuellement l'objet d'une enquête".

Vendredi 18 septembre, 11 personnes avaient été tuées dans une explosion d'origine indéterminée survenue sur un site militaire à Deir Ezzor, dans l'Est, selon les autorités.

Le 9 septembre, une explosion dans un entrepôt d'armes relevant du ministère de la Défense avait fait 14 morts et 11 blessés dans la province d'Idleb, dans le Nord-Ouest.

Dix jours auparavant, l'explosion d'une voiture chargée de munitions avait fait au moins cinq morts dans la même région.

AFP/VNA/CVN