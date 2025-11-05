Colloque sur la Mer Orientale : coopération scientifique et technologique

Un colloque national sur la Mer Orientale s'est tenu à Dà Nang, le 5 novembre. Il a mis l'accent sur la coopération scientifique et technologique comme moteur d'un développement vert et durable.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Organisé en marge de la 17e conférence internationale sur la Mer Orientale, ce colloque a réuni de nombreux experts et chercheurs vietnamiens et internationaux, ainsi que des représentants de ministères, de collectivités territoriales, d'instituts de recherche, d'universités, d'associations professionnelles et de missions diplomatiques au Vietnam.

Il visait à favoriser les échanges de connaissances, le partage d'expériences de développement et la promotion de la coopération internationale dans le domaine des sciences et technologies marines.

Des participants internationaux venus d'Indonésie, de la République de Corée, de Taïwan (Chine) et d'Inde ont présenté leurs points de vue sur l'application des progrès scientifiques et technologiques dans quatre domaines clés : la protection de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales ; l'équilibre entre production et biodiversité dans l'aquaculture côtière et la conservation ; l'exploitation des données maritimes massives pour la gestion spatiale et le développement de l'écotourisme ; et la sauvegarde des infrastructures sous-marines.

Les délégués ont discuté et souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière de science et de technologie afin de promouvoir le développement durable des mers, tout en explorant les moyens de dynamiser la diplomatie technologique et d'accroître le rôle du secteur diplomatique au service des besoins des ministères, des secteurs, des collectivités locales et des entreprises.

Ces efforts visent à contribuer à la mise en œuvre efficace de la Résolution n°57-NQ/TW sur le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique, ainsi que de la Résolution n°59-NQ/TW sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte.

VNA/CVN