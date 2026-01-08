Le leader du Parti communiste du Vietnam félicite son homologue lao pour sa réélection

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a adressé le 8 janvier une lettre de félicitations au camarade Thongloun Sisoulith pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) pour un 12 e mandat.

Au nom du Comité central du PCV, le secrétaire général Tô Lâm a présenté ses plus chaleureuses félicitations au camarade Thongloun Sisoulith. Cette réélection témoigne de la reconnaissance, par le Parti, l'État et le peuple lao, des contributions significatives, de l'intelligence et du dévouement du camarade Thongloun Sisoulith au cours des dernières années. La grande confiance que lui accordent l'ensemble du Parti et du peuple démontre la ferme conviction que le PRPL est capable de mener à bien la construction et la défense nationale, a-t-il écrit.

Le dirigeant vietnamien du Parti a exprimé sa satisfaction et a présenté ses sincères félicitations pour le succès du XIIe Congrès national du LPRP, soulignant en particulier la créativité dont ont fait preuve les participants dans la formulation de visions stratégiques ainsi que d'objectifs et de tâches clés pour le développement à long terme du Laos au cours de la période à venir.

Le secrétaire général Tô Lâm était fermement convaincu que, sous la direction du Comité central du LPRP et grâce au rôle important joué par le camarade Thongloun Sisoulith, le Parti et le peuple lao atteindraient avec succès les objectifs fixés par le XIIe Congrès du Parti, en construisant un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère.

Le dirigeant du Parti a souligné que les relations traditionnelles et les liens de loyauté entre le Vietnam et le Laos, fondés et cultivés par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, constituent un patrimoine commun inestimable pour les deux nations.

Le secrétaire général Tô Lâm a également exprimé sa confiance dans le fait que, compte tenu de son poste de haut rang, le camarade Thongloun Sisoulith continuerait d'apporter une contribution importante au renforcement et à l'approfondissement des relations privilégiées entre le Vietnam et le Laos, conformément aux intérêts et aux aspirations des peuples des deux pays.

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a souhaité au camarade Thongloun Sisoulith de poursuivre sa réussite dans ses fonctions, de contribuer davantage à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti, de l'État et du peuple lao, et de continuer, de concert avec les dirigeants et les peuples du Laos et du Vietnam, à cultiver et à approfondir la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a également exprimé son souhait d'accueillir prochainement le camarade Thongloun Sisoulith au Vietnam pour des échanges approfondis sur les questions stratégiques et pour définir les grandes orientations du développement positif de la cohésion stratégique entre les deux pays. Présentant ses meilleurs vœux pour l'année 2026, il a souhaité au dirigeant lao une bonne santé, du bonheur et du succès dans ses fonctions importantes.

Le même jour, Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du PCV et ministre des Affaires étrangères, a adressé des messages de félicitations à Bounlea Phandanouvong, membre du Comité central du LPRP et chef de sa Commission des relations extérieures, et à Thongsavan Phomvihane, membre du Comité central du PRPL et ministre des Affaires étrangères, à l'occasion de leur élection au 12e Comité central du PRPL.

