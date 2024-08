Clôture du Programme sur le Partenariat pacifique et l'ange du Pacifique 2024 à Quang Ngai

Le Programme PP&PA-24 comprenait diverses activités dans les domaines de la santé, de la construction, de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du programme à Quang Ngai, des médecins et infirmiers américains et vietnamiens ont travaillé ensemble. Des soldats de la Marine et de l'Armée de l'air américaines ont aidé à rénover des écoles et des cliniques de santé. Ils ont fourni également un soutien humanitaire et une formation en réponse aux catastrophes et ont participé à des spectacles musicaux et des activités d'échange communautaire dans toute la province de Quang Ngai.

Il s’agit d’un événement diplomatique riche en significations humanitaires, contribuant au renforcement de la coopération, de l’entraide et de la compréhension mutuelle, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial, Vo Phiên.

À cette occasion, le Comité populaire de la province de Quang Ngai a remis des satisfecit à des collectives américaines. La directrice exécutive de la Flotte du Pacifique, Anjanette Knappenberger, a remis un souvenir au comité d’organisation de l’édition 2024 du PP&PA. En outre, le ministère des Affaires étrangères a attribué des bourses d'une valeur de deux millions de dôngs chacune à 25 élèves en difficulté à l'école primaire de Tinh Khê, province de Quang Ngai.

