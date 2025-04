Chol Chnam Thmay 2025 : le Vietnam présente ses vœux au Cambodge

À l'approche du Nouvel An traditionnel cambodgien Chol Chnam Thmay 2025, l'ambassade du Vietnam et diverses organisations vietnamiennes au Cambodge ont présenté leurs vœux aux dirigeants de ministères, secteurs et localités cambodgiens.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a rencontré de hauts responsables cambodgiens, dont le président du Conseil constitutionnel Im Chhun Lim ; le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sar Sokha ; le commandant en chef des forces armées royales (RCAF), le général Vong Pisen ; le commandant en chef adjoint des RCAF et commandant de l'Armée royale cambodgienne, le général Mao Sophan ; le commissaire général de la Police nationale, le général Sar Thet ; le gouverneur de Phnom Penh Khruong Sreng, et le commandant en chef adjoint des RCAF et commandant de la gendarmerie royale, le général Sao Sokha. Il leur a adressé ses vœux pour la nouvelle année et les a remerciés pour le soutien précieux accordé au Vietnam récemment.

Le diplomate vietnamien s'est dit confiant dans le renforcement continu de la coopération bilatérale en matière de défense, de commerce, de tourisme et de lutte contre la criminalité transnationale. Il a suggéré que les agences, ministères et secteurs des deux pays intensifient leur coopération, notamment dans la formation des ressources humaines. Il a également proposé de poursuivre les efforts conjoints pour la recherche et le rapatriement des restes de soldats vietnamiens tombés au Cambodge.

Les dirigeants cambodgiens ont exprimé leur gratitude envers le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens, en particulier l'Armée populaire du Vietnam, pour leur rôle dans le renversement du régime génocidaire de Pol Pot et dans le développement du pays. Ils ont réaffirmé leur engagement à consolider l'amitié durable entre les deux nations.

Parallèlement, de nombreuses délégations vietnamiennes, incluant des représentants militaires et du groupe industriel du caoutchouc, ont également présenté leurs vœux à Phnom Penh et dans d'autres provinces.

Le Nouvel An 2025 sera célébré dans une ambiance festive, notamment avec le festival Angkor Sankranta, organisé pour la première fois selon un rituel royal sous la présidence du Roi Norodom Sihamoni, du 13 au 16 avril, à Siem Reap.

