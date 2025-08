Cambodge - Thaïlande : discussion du différend frontalier la semaine prochaine en Malaisie

"Je voudrais saisir cette occasion pour confirmer que le Cambodge accueille favorablement la proposition de la Thaïlande d'organiser une réunion du Comité général des frontières (CGF) à Kuala Lumpur", a dit la porte-parole du ministère lors d'un point de presse.

"Nous sommes convaincus que cette réunion sera constructive et aboutira à des résultats fructueux", a-t-elle dit.

Selon Mme Socheata, le ministre cambodgien de la Défense, Tea Seiha, et le vice-ministre thaïlandais de la Défense, Nattaphon Narkphanit, participeront à cette réunion.

Le ministère thaïlandais de la Défense avait déclaré jeudi 31 juillet sur les réseaux sociaux que M. Nattaphon avait officiellement répondu à "l'invitation du Cambodge" pour une réunion spéciale du CGF. Ce dernier s'est félicité de l'opportunité d'y participer et a souligné l'engagement commun de réduire les tensions et de résoudre les problèmes de sécurité frontalière de manière pacifique et constructive.

Le 24 juillet, des affrontements armés ont éclaté entre des soldats cambodgiens et thaïlandais le long de la frontière contestée. Les deux pays ont conclu un cessez-le-feu le 28 juillet, lequel est entré en vigueur le soir même.

Xinhua/VNA/CVN