Guterres présente des propositions pour l'examen de l'exécution des mandats

Les Nations unies, à travers leurs trois organes principaux et leurs entités subsidiaires, ont émis plus de 40.000 mandats depuis 1946, mais 85% des mandats actifs ne contiennent pas d'instructions pour l'examen ou la résiliation, a déclaré vendredi 1 er août le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

>> Guterres demande aux membres du Conseil de sécurité de surmonter leurs divisions

>> Le chef des opérations humanitaires de l'ONU se félicite de l'entrée d'aide à Gaza

>> Plaidoyers à l'ONU pour la solution à deux États, israélien et palestinien

Photo : ONU/CVN

Dans son exposé aux États membres de l'ONU relatif à son "Report of the Mandate Implementation Review - UN80 Initiative: Workstream 2" (Rapport sur l'examen de l'exécution des mandats - Initiative UN80 : Workstream 2), Antonio Guterres a identifié certains des problèmes liés à l'exécution des mandats : des processus lourds, des chevauchements, des structures redondantes et un écart croissant entre les mandats et les ressources.

"Mais ces problèmes n'ont pas été résolus. En fait, comme nous le savons tous, ces problèmes se sont aggravés", a dit M. Guterres lors de la réunion informelle de l'Assemblée générale sur la prochaine phase de l'Initiative UN80.

Dans son discours, le secrétaire général a proposé que soient étudiées quelques idées concernant la création, l'exécution, l'examen et l'évaluation des mandats.

Il a suggéré la création de registres numériques des mandats, qui sont des outils facilement accessibles permettant de détecter les doublons potentiels avant qu'ils ne se produisent. Il a également proposé des mandats plus courts, plus clairs, plus ciblés et dotés de ressources adéquates.

L'année dernière, le système des Nations Unies a apporté son soutien à 27.000 réunions impliquant 240 entités. Aujourd'hui, plus de la moitié des mandats exigent des rapports. Rien que l'année dernière, le secrétariat de l'ONU a produit 1.100 rapports, et trois rapports sur cinq portent sur des sujets récurrents, selon le Secrétaire général.

M. Guterres a proposé une série de suggestions : moins de réunions, moins de rapports et des systèmes plus adaptés et plus transparents pour contrôler et rendre compte de la mise en œuvre des mandats.

Le secrétaire général a souligné que les mandats sont l'affaire des États membres de l'ONU. "Ils sont l'expression de votre volonté. Ils sont la propriété et la responsabilité exclusives des États membres".

Le rôle des Nations unies "est de les mettre en œuvre pleinement, fidèlement et efficacement", a-t-il déclaré. "Ma responsabilité est de m'assurer que le Secrétariat fournit les capacités et les contributions requises par la ligne de conduite que vous avez choisie".

Xinhua/VNA/CVN