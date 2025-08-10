Chine : le box-office estival dépasse les huit milliards de yuans

Les recettes du box-office estival chinois ont dépassé les huit milliards de yuans (environ 1,1 milliard de dollars) samedi matin 9 août, un film sur le massacre de Nanjing ayant rapporté à lui seul plus de deux milliards de yuans.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Depuis sa sortie le 25 juillet, Dead to Rights, un film révélant les atrocités japonaises durant la Seconde Guerre mondiale, domine le box-office quotidien. Rien que vendredi dernier, il a engrangé près de 80 millions de yuans, selon Lighthouse Professional Edition, application de suivi cinématographique détenue par Alibaba.

Le film affiche actuellement une note de 8,6/10 sur Douban, un grand site de critiques cinématographiques. Il devrait pouvoir totaliser jusqu'à 4,2 milliards de yuans.

Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste. Plusieurs films en lien avec cette période de l'histoire sont sortis ou doivent bientôt sortir.

Dongji Rescue qui raconte l'histoire des pêcheurs chinois qui ont bravé les tirs pour sauver plus de 300 prisonniers britanniques du navire japonais Lisbon Maru en 1942, est sorti vendredi.

Il sera suivi le 15 août, jour de l'anniversaire de la capitulation sans condition du Japon, par Mountains and Rivers Bearing Witness, un documentaire retraçant la résistance chinoise face à l'agression japonaise entre 1931 et 1945.

Un film révélant les horribles expérimentations menées sur des humains par l'unité japonaise de guerre bactériologique 731 sortira le 18 septembre.

La saison estivale du cinéma chinois s'étend du 1er juin au 31 août. Le record pour cette période avait été établi en 2023 avec 20,6 milliards de yuans, tandis que l'été 2024 avait marqué un creux à 11,6 milliards de yuans.

Xinhua/VNA/CVN