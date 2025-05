Le dernier Destination finale tue la concurrence au box-office nord-américain

Photo : AFP/VNA/CVN

Des chiffres de sortie "sensationnels pour le sixième épisode d'une franchise de films d'horreur", a estimé l'expert David Gross de Franchise Entertainment Research, qui a aussi souligné les excellentes critiques de la presse et des spectateurs.

Le volet précédent n'avait récolté que 18 millions de dollars pour son premier week-end dans les salles en 2011.

Le nouveau film, produit par les studios Warner Bros, voit l'actrice Kaitlyn Santa Juana incarner une jeune femme qui apprend que sa grand-mère a rusé il y a longtemps pour échapper à la mort, et qui doit désormais faire face aux conséquences.

À la deuxième place, figure le leader du week-end précédent : Thunderbolts, avec 16,5 millions de dollars de recettes dans les salles obscures du Canada et des États-Unis.

Le dernier Marvel suit une bande d'anti-héros peu conventionnels, forcés de s'allier après être tombés dans un piège redoutable, et voit Florence Pugh et Sebastian Stan se partager l'affiche.

Le thriller vampiresque Sinners, avec Michael B. Jordan, chute également d'une place et glane 15,4 millions de dollars.

Avec Bloodlines et Sinners, Warner Bros surfe sur une vague récente de succès venue compenser quelque peu les échecs commerciaux de Mickey 17 du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, de The Alto Knights avec Robert De Niro, et de Joker : Folie à deux avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, souligne le magazine Variety.

Un autre film des studios Warner Bros, Minecraft, le film, se place en quatrième position du week-end avec 5,8 millions de dollars. Le film en prise de vues réelles, tiré du célèbre jeu vidéo, a amassé 416,6 millions de dollars au total sur sept semaines d'exploitation dans les salles nord-américaines, et 512 millions de dollars à l'international.

Mr Wolff 2, thriller d'action des studios Amazon MGM avec Ben Affleck, est à la cinquième place avec un peu moins de 5 millions de dollars collectés.

AFP/VNA/CVN