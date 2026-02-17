Hô Chi Minh-Ville

Rite millénaire du Cheval porte-bonheur

Parmi les coutumes du Têt, la Congrégation de Nghia An à Hô Chi Minh-Ville préserve un secret bien gardé : passer sous le ventre du Cheval rouge en bois. Un geste de foi simple et profond destiné à balayer les ombres du passé et à accueillir une nouvelle année de chance et de prospérité.

Sur la rue Nguyên Trai, dans le quartier de Chợ Lớn à Hô Chi Minh-Ville, se dresse la Congrégation de Nghia An, plus connue sous le nom de Chua Ông ou temple Quan Đê. Construit au XIXe siècle par la communauté chinoise de Saigon, ce joyau architectural est dédié à Quan Công (général Guan Yu) , héros légendaire de l’époque des Trois Royaumes de Chine, ainsi qu’à sa monture mythique : le célèbre Cheval rouge (Xich Thô).

Au centre du hall principal trône une imposante statue du Cheval rouge, sculptée en bois, haute de près de deux mètres. Peinte en rouge laqué, crinière au vent, yeux grands ouverts, sabots prêts à bondir, elle dégage une puissance presque palpable.

Le plus étonnant ? Un espace vide a été délibérément ménagé sous son ventre, suffisamment large pour qu’un adulte puisse s’y glisser à quatre pattes.

Croyance populaire

Dès le premier jour du Têt et jusqu’à la pleine lune du premier mois lunaire, des milliers de personnes - Vietnamiens d’origine chinoise, locaux, touristes -font la queue pour accomplir le rituel : on s’agenouille, on rampe sous le ventre du cheval, on formule un vœu, puis on secoue la cloche suspendue à la tête de l’animal - sept fois pour les hommes, neuf fois pour les femmes. À côté, deux petits chevaux permettent aux enfants de toucher la statue de la main pour recevoir la bénédiction.

Selon la croyance populaire, le cheval Xich Thô, compagnon fidèle de Quan Công, possède le pouvoir de chasser les mauvais esprits, d’effacer la malchance accumulée durant l’année écoulée et de transmettre force, courage et prospérité. Passer sous son ventre, c’est comme renaître purifié, prêt à affronter la nouvelle année avec énergie et chance.

“Chaque année, j’amène mes enfants et petits-enfants ici”, confie Mme Linh, résidente du quartier depuis trois générations. “Nous pensons que le Cheval rouge protège la famille, apporte la santé et la réussite scolaire. C’est aussi une belle façon de faire vivre nos traditions auprès d’eux”.

Un responsable de la Congrégation de Nghia An ajoute avec le sourire : “Ce n’est pas seulement l’année du Cheval que les gens viennent en masse. Tous les ans, dès le matin du premier jour du Têt, la file d’attente s’allonge déjà !”.

Carrefour des traditions

Ce rituel incarne l’essence même du métissage culturel de Saigon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville) : un héritage chinois séculaire, aujourd’hui imprégné d’identité vietnamienne, qui coexiste harmonieusement avec les emblématiques bánh chung et bánh tét (gâteaux traditionnels en forme carré et cylindrique), l’effervescence du marché aux fleurs de Nguyên Huê et la ferveur des danses du lion.

Classée monument architectural et artistique national en 1993, la Congrégation de Nghia An attire désormais autant les fidèles que les curieux et les photographes. Sa grande fête annuelle, le 24e jour du 6e mois lunaire, célèbre Quan Công dans une débauche de tambours, de lions et d’encens.

Ainsi, entre l’éclat des feux d’artifice et les vœux de longévité, le Têt à Saigon conserve son âme singulière : celle d’un cheval rouge légendaire dont le passage sous le ventre suffit à entrouvrir, pour chacun, les portes d’une année sous le signe de la fortune.

Qu’on soit croyant ou simple visiteur, impossible de résister à l’émotion collective : rire des enfants, sourire des aînés, parfum de l’encens et sonnerie des cloches… Une expérience à vivre au moins une fois pour comprendre l’âme profonde et joyeuse du Têt dans le Sud du Vietnam.

Texte et photos : Quang Châu/CVN