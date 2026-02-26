La Lune va rougir à la faveur d’une première éclipse totale du Nouvel An lunaire

Les observateurs du ciel vietnamiens auront la chance d’assister à une éclipse lunaire totale le 3 mars. La prochaine éclipse n’est pas attendue avant près de trois ans.

Photo : VNA/CVN

Selon la Société astronomique de Hanoï (HAS), la prochaine Fête de la première pleine lune coïncidera avec une éclipse lunaire totale qui plongera la Lune dans une profonde teinte rouge. Ce sera la seule éclipse lunaire totale de l’année et la dernière jusqu’en 2028.

L’éclipse sera visible de préférence depuis l’Asie du Nord-Est, l’est de l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la région Pacifique et le nord-ouest de l’Amérique du Nord. À Hanoï, les observateurs pourront commencer à suivre l’événement dès le lever de la Lune à 17h57, soit environ sept minutes avant le début de la totalité.

La prochaine éclipse lunaire totale n’aura lieu que dans la nuit du 31 décembre 2028, ce qui rend celle de mars 2026 particulièrement importante pour les passionnés d’astronomie. Le phénomène est visible à l’œil nu, sans équipement particulier, pourvu que la Lune soit bien visible.

Une éclipse lunaire se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, la Terre se situant entre le Soleil et la Lune. À ce moment-là, la Lune passe dans l’ombre de la Terre et ne reçoit plus que la lumière indirecte du Soleil, réfractée par l’atmosphère terrestre.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

De ce fait, une partie ou la totalité de la Lune s’assombrit et prend souvent une teinte rougeâtre intense. C’est ce qui lui a valu le surnom populaire de "Lune de sang". Ce phénomène qui teinte de rouge le satellite de la Terre, se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés dans cet ordre, et que la Lune est dans sa phase pleine.

S’il n’y a pas d’éclipse à chaque mois, c’est parce que l’orbite de la Lune est inclinée de 5,1 degrés par rapport à celle de la Terre. Ce qui fait que l’ombre de la Lune se projette bien tous les mois, mais très souvent au-dessus ou en dessous de notre planète.

Mais durant les saisons d’éclipses qui durent environ un peu plus d’un mois (juste plus d’une lunaison) et se suivent tous les 173,3 jours, l’alignement Soleil-Terre-Lune est propice aux éclipses, au moins deux éclipses (une solaire, une lunaire) se produisent durant ce cycle.

VNA/CVN