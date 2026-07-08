Chanel fait entrer la haute couture dans les contes de fées

Entre les références à des contes comme " Jack et le haricot magique " et des pièces historiques du vestiaire de Chanel, le créateur Matthieu Blazy a présenté mardi 7 juillet sa deuxième collection de haute couture pour la mythique maison française.

>> Chanel : un hiver confortable et glamour avant l'arrivée de Matthieu Blazy

>> Fashion Week : Matthieu Blazy déploie sa galaxie chez Chanel

>> Jonathan Anderson joue avec les plis dans la haute couture pour Dior

Fleurs colorées, lianes, miroirs magiques... L'intérieur du Grand Palais près des Champs-Élysées a été transformé en décor végétal pour l'occasion.

Les pièces présentées faisaient elles aussi référence à ces fables : des manteaux comme faits de paille rappelant les épouvantails ou des robes presque transparentes ornées de plantes grimpantes brodées.

D'autres détails, comme un sac à main en forme de petit ours endormi ou un canard se transformant en cygne dans une rangée de boutons, suggéraient d'autres contes célèbres.

"Je me suis demandé si la vie de Gabrielle Chanel était un conte. Dans sa bibliothèque, j'ai trouvé le petit livre +Les Fées, Contes des Contes+ et, avec les ateliers Haute Couture, nous avons exploré l'idée de vêtements porteurs d'histoires, comme des livres", a expliqué le styliste franco-belge dans un communiqué de presse.

Le mannequin qui a ouvert le défilé, auquel assistaient notamment les personnalités Teyana Taylor, Tilda Swinton, Pedro Pascal, Lupita Nyong'o et Catherine Deneuve, tenait dans la main ce livre appartenant à la fondatrice de la marque.

Matthieu Blazy a également proposé des pièces plus classiques comme l'historique tailleur de la maison décliné en de multiples versions : sans manches, jupes ultra-courtes, vestes boutonnées dans le dos...

Le styliste de 42 ans a été nommé chez Chanel fin 2024, après son passage chez l'italienne Bottega Veneta (groupe Kering).

Il y a pris la relève de Virginie Viard, bras droit de Karl Lagerfeld, qui avait assumé la direction artistique de la maison française après le décès en 2019 de l’Allemand, lequel a régné sur la marque pendant plus de trois décennies.

Autre temps fort : le défilé Armani. Silvana Armani, nièce du fondateur Giorgio, décédé en septembre 2024, doit présenter en fin de journée sa deuxième collection haute couture.

Les défilés, mercredi 8 juillet, de Balenciaga et Jean Paul Gaultier, de retour après une saison d'absence et un changement de directeur artistique, sont également très attendus.

Au total, 30 maisons présenteront jusqu'à jeudi leurs collections de haute couture, spécificité française, dont les pièces sont destinées aux galas et aux tapis rouges.

AFP/VNA/CVN



