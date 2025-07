Le Cambodge et la Thaïlande réaffirment à la Chine leur engagement pour un cessez-le-feu

Le Cambodge et la Thaïlande ont confirmé à la Chine leur attachement à la désescalade des tensions frontalières et au respect du cessez-le-feu. C’est ce qu’a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères à l’issue d’une réunion informelle tripartite avec Phnom Penh et Bangkok qui s’est tenue à Shanghai.