Cérémonie d'accueil solennel du permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, à Singapour

La cérémonie d’accueil solennel du membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, a eu lieu dans la matinée du 25 août à Singapour, dans le cadre de sa visite officielle dans la cité-État et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie a été présidée par Chan Chun Sing, secrétaire général adjoint du Parti d’action populaire (PAP), ministre de la Défense et ministre chargé de la coordination des services publics de Singapour. Chan Chun Sing a chaleureusement accueilli Trân Câm Tu et les membres de sa délégation. Les deux dirigeants se sont cordialement salués avant de présenter les responsables des deux pays présents à la cérémonie.

Fortes de plus d’un demi-siècle de développement, les relations entre le Vietnam et Singapour se sont imposées comme un modèle de coopération réussie au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Fondées sur la confiance politique, une vision stratégique partagée et des intérêts communs, les relations bilatérales n’ont cessé de se renforcer, depuis l’établissement du Partenariat stratégique en 2013 jusqu’à son élévation au rang de Partenariat stratégique global en 2025. La coopération entre les deux pays n’a cessé de s’élargir et de s’approfondir.

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Au-delà des secteurs de coopération traditionnels, les deux pays se positionnent désormais comme des partenaires pionniers dans de nouveaux domaines tels que la connectivité dans les énergies propres, la transformation numérique, l’innovation, les hautes technologies et la finance verte.

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Le premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour constitue une étape concrète et rapide dans la mise en œuvre des accords conclus entre les deux Partis. La visite de Trân Câm Tu contribuera à approfondir davantage les relations Vietnam - Singapour, à consolider leurs solides fondements politiques et à promouvoir une coopération globale et substantielle à travers les canaux du Parti, de l’État et les échanges entre les peuples. Elle contribuera également à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam - Singapour, tout en favorisant des avancées dans la coopération scientifique et technologique, la formation de cadres de niveau stratégique et la mobilisation de ressources au service du développement national.

À l’issue de la cérémonie d’accueil officielle, les deux parties ont entamé le premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, coprésidé par Trân Câm Tu et Chan Chun Sing.

VNA/CVN