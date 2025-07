France

La Fête du cinéma 2025 a accueilli plus de 3 millions de spectateurs

La Fête du cinéma, opération de promotion avec des billets à 5 euros dans toute la France, a attiré cette année plus de 3 millions de spectateurs, en baisse par rapport à l'an dernier, a annoncé la Fédération nationale des cinémas français jeudi 3 juillet.

"Pour sa 40e édition du 29 juin au 2 juillet 2025, plus de 3 millions de spectateurs se sont rendus au cinéma (...) Ce succès égale le score de 2023, et dépasse ceux de la période d'avant COVID 2017-2019", indique la Fédération dans un communiqué.

L'an dernier, l'événement avait engrangé un record historique avec 4,65 millions de spectateurs, bien au-dessus de sa moyenne. Un succès porté par la comédie d'Artus Un p'tit truc en plus, Le Comte de Monte-Cristo et Vice-Versa 2.

"Grâce à une offre de films large et diversifiée, et dans le contexte de températures caniculaires, les Français ont réaffirmé leur plaisir à retrouver leur premier loisir culturel dans la fraîcheur des salles obscures", ont affirmé les organisateurs, qui se réjouissent des "très bons résultats" de l'édition 2025.

Plusieurs grosses productions avaient calé leur sortie sur les dates de l'événement, auxquelles la fréquentation des cinémas bat des records : F1 avec Brad Pitt en pilote sur le retour, M3GAN 2.0 pour les fans de films d'horreur ou 13 jours, 13 nuits, blockbuster français dans lequel Roschdy Zem rejoue l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul, qui est exceptionnellement sorti vendredi 27 juin.

Au mois de juin, les salles de cinéma françaises ont enregistré près de 11 millions d'entrées, une baisse de 23% par rapport à la même période l'an dernier, d'après des chiffres du Centre national du cinéma (CNC) diffusés mercredi.

"Sur les six premiers mois de l'année, 75,27 millions d'entrées ont été enregistrées, en recul de 12,2% par rapport à la même période de 2024", indique le CNC, précisant que "l'année dernière avait bénéficié du grand succès de plusieurs films dont +Vice-Versa 2+, +Un p'tit truc en plus+ et +Le Comte de Monte-Cristo+".

