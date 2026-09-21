Carburants : "pas d'enjeu d'approvisionnement à ce stade" en France, assure Lescure

La France " n'a pas d'enjeu d'approvisionnement " en carburants " à ce stade ", mais elle doit " s'assurer " de " trouver des solutions " si le conflit au Moyen-Orient dure, a indiqué lundi 21 septembre le ministre de l'Économie, Roland Lescure, sur France Inter.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Globalement on a des stocks stratégiques qui sont à plein en France, donc on n'a pas d'enjeu d'approvisionnement à ce stade", a assuré Roland Lescure.

"Pour les deux mois qui viennent, on n'a pas d'inquiétude", a-t-il ajouté. "On a de la visibilité très claire sur les six à huit semaines qui viennent. Et ensuite, évidemment, ça dépend de l'évolution du conflit", a-t-il ajouté. "C'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'on ait une réunion autour du Premier ministre aujourd'hui là-dessus, pour s'assurer que, s'il y a un défi d'approvisionnement, on trouve les solutions".

Au niveau mondial, "on est en train de puiser dans les stocks. C'est-à-dire que si ça continue, on risque d'avoir un problème d'approvisionnement", a-t-il encore dit en évoquant le conflit au Moyen-Orient et en allusion au blocage du détroit d'Ormuz.

Concernant l'approvisionnement en France des stations-service en carburants, le ministre de l'Economie a indiqué que lundi matin 21 septembre, 17% des stations manquaient au moins d'un carburant, contre 16% pendant le weekend.

"C'est un chiffre similaire" et "les stations qui manquent au moins d'un carburant, à 91%, ce sont des stations Total, c'est-à-dire que c'est la conséquence directe du plafonnement du prix" pratiqué par TotalEnergies, a-t-il dit.

Le géant pétrolier a mis en place depuis mars un système de plafonnement des prix à la pompe, de manière discontinue. Actuellement, les prix dans les stations TotalEnergies sont plafonnés à 1,99 euro le litre d'essence et 2,25 euros le litre de gazole, alors qu'en moyenne le prix du gazole a atteint dimanche 2,41 euros en France.

Sébastien Lecornu tiendra lundi 21 septembre deux réunions à Matignon avec des ministres : l'une le matin avec les directeurs d'administrations centrales sur les approvisionnements en pétrole et en gaz, et l'autre l'après-midi dédiée à "l'accompagnement à court et moyen terme" des Français face à l'envolée des prix à la pompe.

AFP/VNA/CVN