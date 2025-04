Canada : plusieurs morts dans un incident survenu lors d'un festival de rue à Vancouver

Le conducteur est en garde à vue et l'enquête est en cours, a indiqué la police de Vancouver dans un message publié sur X. L'incident s'est produit peu après 20h00 heure locale (03h00 GMT dimanche) près de la 41e avenue Est et de la rue Fraser, où se déroulait une fête de quartier pour la Journée de Lapu-Lapu, a indiqué la police. Nommée d'après un chef indigène philippin qui a lutté contre la colonisation espagnole au XVIe siècle, la Journée de Lapu-Lapu a été officiellement reconnue par la province de Colombie-Britannique en 2023 et est largement célébrée au sein de la communauté philippine de la province.

Xinhua/VNA/CVN