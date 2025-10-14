Cameroun : plus de 5.500 observateurs accrédités pour l'élection présidentielle

Un total de 5.575 accréditations ont été délivrées aux observateurs pour couvrir l'élection présidentielle dimanche 19 octobre au Cameroun, a annoncé le ministre camerounais de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, lors d'un briefing à la presse après la clôture du scrutin.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

D'après M. Atanga Nji, ces demandes d'accréditations ont été introduites par 165 organismes nationaux et internationaux, des représentations diplomatiques, des ONG, des associations de la société civile et religieuses.

Le ministre a indiqué que le scrutin s'était déroulé dans les 360 arrondissements du pays sans incidents majeurs.

Il a précisé que les autorités administratives avaient relevé une très faible présence des représentants de plusieurs candidats dans les 31.653 bureaux de vote à travers le pays.

Aucun taux de participation n'a été avancé.

Xinhua/VNA/CVN