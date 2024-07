Cameroun : le gouvernement va proroger le mandat des députés d'un an

Le gouvernement camerounais s'apprête à rallonger d'un an le mandat des députés, a-t-on appris d'un projet de loi portant sur la prorogation du mandat des députés soumis samedi 6 juin à l'Assemblée nationale.

>> Cameroun : Joshua Osih élu président national du Social Democratic Front

>> L'ancien Premier ministre camerounais élu président de la 79e session de l'AGNU

Photo : journalducameroun/CVN

D'après le texte, "le mandat des députés à l'Assemblée nationale est, à compter du 10 mars 2025, prorogé jusqu'au 30 mars 2026", signifiant que le mandat des députés qui est de cinq ans sera rallongé à six ans. Cette prorogation est prévue dans la Constitution et le texte sera adopté au parlement puisque le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti présidentiel, y dispose de la majorité absolue.

Ce projet de loi survient dans un contexte où le calendrier électoral du Cameroun prévoit au cours de l'année 2025 quatre élections : les législatives et municipales initialement prévues en février, la présidentielle d'octobre et les élections régionales de décembre.

Selon l'exposé des motifs du texte, "la justification du décalage repose sur la nécessité d'alléger le calendrier électoral" en étalant les scrutins sur les années 2025 et 2026. Le texte explique par ailleurs que la prorogation du mandat des députés a pour but de réduire les charges sur les plans humain, matériel et financier, liées à l'organisation des différents scrutins au cours du même exercice.

Xinhua/VNA/CVN