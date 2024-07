Iran

Massoud Pezeshkian : "Il faut aider le pays à relever les défis qui l'attendent"

Le président élu de l'Iran, Massoud Pezeshkian, a déclaré samedi 6 juillet qu'aider le pays à surmonter les "obstacles, les défis et les crises" serait une "grande épreuve" à venir, selon l'agence de presse officielle IRNA.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il a fait ces remarques lorsqu'il s'est adressé à ses partisans au mausolée de l'Imam Khomeini à Téhéran, quelques heures après avoir été déclaré vainqueur de la 14e élection présidentielle du pays, au second tour, face au candidat conservateur Saïd Jalili.

M. Pezeshkian a souligné qu'il était prêt à servir le peuple iranien et s'est engagé à écouter attentivement ses préoccupations. Il a reconnu les circonstances difficiles auxquelles son administration est confrontée et s'est engagé à travailler avec le parlement iranien pour réduire les tensions et surmonter les difficultés.

M. Pezeshkian a souligné l'authenticité de ses promesses de campagne, affirmant qu'il avait pris des engagements qu'il avait l'intention de respecter.

Il a également exprimé son intention de promouvoir le dialogue, l'unité et le consensus national au sein de l'ordre établi et de la gouvernance du pays afin de répondre aux problèmes de la société dans toutes les sphères économiques, sociales, culturelles et politiques.

M. Pezeshkian a remporté le second tour de l'élection avec plus de 16 millions de voix (16.384.403), tandis que M. Jalili en a recueilli plus de 13 millions (13.538.179).

M. Pezeshkian, 69 ans, est chirurgien cardiaque et actuellement législateur au sein du parlement. Il a été premier vice-président du parlement de 2016 à 2020 et ministre de la Santé de 2001 à 2005.

Plus tôt dans la journée de samedi 6 juillet, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a reçu M. Pezeshkian lors d'une réunion et l'a félicité pour sa victoire.

Ali Khamenei s'est félicité de la participation accrue des électeurs (49,8%) au second tour de l'élection, espérant que M. Pezeshkian utilisera les vastes capacités de l'Iran et de son peuple pour favoriser le progrès et le développement.

Xinhua/VNA/CVN