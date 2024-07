Chine : ouverture à Pékin du 12e Forum mondial de la paix

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Sur le thème "Améliorer la gouvernance mondiale de la sécurité : justice, unité et coopération", le forum réunit cette année environ 400 personnes, dont d'anciens dignitaires politiques étrangers, des envoyés diplomatiques en Chine, des experts et des chercheurs.

Le forum comprend quatre sessions plénières et plus d'une douzaine de sessions d'experts, offrant des opportunités de discussions approfondies sur divers sujets, tels que la promotion du concept de développement pacifique, la sauvegarde de l'équité et de la justice, les relations entre les principaux pays, ainsi que le développement et la coopération régionaux.

La situation internationale actuelle est turbulente et le système international est confronté à des risques et des défis croissants, a déclaré Li Luming, président de l'Université Tsinghua et président du forum, lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement.

"Nous croyons fermement que plus le monde est turbulent et divisé, plus la solidarité et la coordination sont nécessaires. Plus les relations entre les pays sont tendues et conflictuelles, plus le dialogue et les échanges sont nécessaires", a expliqué M. Li, ajoutant que cela constituait la valeur pratique du forum.

Lancé en 2012 par l'Université Tsinghua et l'Institut des affaires étrangères du peuple chinois, le Forum mondial de la paix est le premier forum de haut niveau sur la sécurité mondiale organisé par des organisations non gouvernementales chinoises.

Xinhua/VNA/CVN