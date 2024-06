L'ancien Premier ministre camerounais élu président de la 79e session de l'AGNU

Photo: Xinhua/VNA/CVN

Lorsque la 79e session de l'AGNU s'ouvrira le 10 septembre au siège de l'ONU à New York, M. Yang succèdera ainsi à ce poste à Denis Francis, de Trinité-et-Tobago, qui présidait la 78e session de l'assemblée.

"Au-delà de nos différends et de notre diversité, nous devons agir ensemble pour promouvoir la paix, faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre et prévenir les catastrophes dans un esprit d'unité", a déclaré M. Yang après son élection.

"Agissons pour le développement durable, la prospérité partagée, l'harmonie avec la nature et un environnement où des ressources abondantes peuvent et doivent être consommées avec modération et sagesse, en prenant des mesures correctives et de transition afin de faire en sorte que les générations actuelles et futures puissent continuer à en bénéficier, en promouvant la dignité humaine partout, pour tous et dans tous nos pays, et en œuvrant à plus de liberté", a-t-il ajouté.

Le président élu de l'AGNU a appelé la communauté internationale à "renforcer le multilatéralisme", soulignant qu'il constituait le fondement des principes et de la Charte des Nations unies.

Après l'Ouganda (2014) et le Nigeria (2019), le Cameroun devient ainsi le 13e pays africain à voir l'un de ses représentants nommé à la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU.

Xinhua/VNA/CVN