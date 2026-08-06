La mécanisation agricole ouvre de nouvelles perspectives de coopération sino-vietnamienne

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Photo : VNA/CVN

La modernisation de l'agriculture vietnamienne, conjuguée à la nécessité d'améliorer la productivité, de réduire les coûts de production et d'accélérer la mécanisation, ouvre de nombreuses opportunités de coopération entre les entreprises vietnamiennes et chinoises dans le domaine des machines agricoles, selon des fabricants chinois d'équipements agricoles.

S'exprimant auprès de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), plusieurs représentants d'entreprises ont souligné que la mécanisation ne permet pas seulement de remplacer la main-d'œuvre, mais aussi d'améliorer l'efficacité de la production, de raccourcir les périodes de semis et de récolte, de réduire les pertes post-récolte et d'améliorer la qualité des produits agricoles. Pour un pays producteur de riz comme le Vietnam, l'accélération de la mécanisation est considérée comme une tendance inévitable pour renforcer la compétitivité du secteur agricole.

Wei Xiaoli, représentante de la société Shandong Jindafeng Machinery, a indiqué que le Vietnam figure parmi les marchés les plus prometteurs d'Asie du Sud-Est pour les machines agricoles, grâce à ses vastes superficies cultivées, à la demande croissante de mécanisation et à des conditions agricoles similaires à celles d'autres pays de la région. Les machines de petite et moyenne taille, adaptées aux parcelles de taille réduite, aux sols meubles et au climat chaud et humide, répondent bien aux besoins du marché vietnamien.

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Selon les entreprises chinoises, la coopération entre les deux pays dans le domaine de la mécanisation agricole ne se limite plus au commerce d'équipements, mais évolue progressivement vers une coopération plus globale, couvrant le transfert de technologies, la formation technique, le développement de réseaux de maintenance, l'approvisionnement en pièces détachées et la mise en place de services après-vente. Ces éléments sont considérés comme essentiels pour garantir une utilisation efficace des machines agricoles et prolonger leur durée de vie.

L'entrée en vigueur du Partenariat économique régional global (RCEP), conjuguée à une chaîne d'approvisionnement complète de la Chine dans le domaine des machines agricoles, crée des conditions favorables à l'élargissement de la coopération avec les pays de l'ASEAN, dont le Vietnam. Au-delà de l'exportation d'équipements, de nombreuses entreprises s'intéressent également à des partenariats avec leurs homologues vietnamiennes dans l'assemblage de produits, le développement de réseaux de distribution et la création de centres de services techniques, à mesure que le marché gagne en importance.

Les représentants des entreprises chinoises ont souligné que le Vietnam accélère le développement d'une agriculture moderne, fondée sur les sciences, les technologies et une production à plus grande échelle, créant ainsi des perspectives d'utilisation accrue des équipements mécanisés pour la préparation des sols, les semis, les travaux d'entretien et les récoltes. Selon eux, cette dynamique constitue une base importante pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la mécanisation agricole, afin d'améliorer la productivité, de réduire les coûts de production et de promouvoir un développement agricole durable.

Selon les entreprises, la coopération sino-vietnamienne dans le domaine des machines agricoles devrait progressivement évoluer de la vente d'équipements vers une coopération de long terme dans les domaines des technologies, des services techniques et de la formation des ressources humaines. Cette évolution répondra aux besoins de modernisation de l'agriculture vietnamienne tout en donnant un nouvel élan à la coopération économique entre les deux pays dans ce secteur.

VNA/CVN