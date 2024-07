Bùi Thanh Son reçoit le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'État du Qatar

Appréciant les résultats obtenus lors de la 3e consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son a suggéré que les deux parties suivent de près la mise en œuvre des engagements et des accords conclus, en privilégiant la promotion des échanges de délégations de haut niveau et en mettant en œuvre des initiatives pour promouvoir les investissements qataris dans les domaines d’intérêt mutuel.

Sur la base du partage de vues sur la paix et la stabilité dans les régions et dans le monde, il a également suggéré que les deux parties renforcent leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier en promouvant leur rôle pour promouvoir les liens entre le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

De son côté, le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'État du Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, a affirmé que le Qatar valorisait toujours son amitié et sa coopération multiforme avec le Vietnam, souhaitant les approfondir.

Il a apprécié la participation de plus en plus active du Vietnam et son rôle important dans les forums multilatéraux et régionaux, en particulier au sein de l'ASEAN, promettant de collaborer pour une mise en œuvre efficace des contenus de coopération lors de la 3e consultation politique.

Bùi Thanh Son et Sultan bin Saad Al-Muraikhi ont également insisté sur la nécessité d’accroître les échanges culturels, artistiques et sportifs et les activités touristiques, de créer des conditions favorables aux déplacements des personnes des deux pays, notamment en étudiant la négociation d’un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires entre les deux pays.

Dans la même matinée, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, et le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'État du Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, ont coprésidé la 3e consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et du Qatar.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a affirmé que le Vietnam valorisait toujours sa coopération amicale et multiforme avec le Qatar et souhaitait la renforcer.

Le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'État du Qatar a également affirmé que le gouvernement qatari était prêt à étendre sa coopération substantielle et efficace dans tous les domaines dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu d'accroître les contacts et les visites de délégations à tous les niveaux, de se soutenir lors des forums internationaux. Le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'État du Qatar a affirmé qu'il œuvrerait pour l'accélération des négociations et la signature d'accords de coopération dans les domaines de la diplomatie, du travail, de la jeunesse, de l'extradition et du transfert des personnes condamnées à la prison...

Concernant la coopération économique, le vice-ministre Nguyên Minh Hang a proposé d’augmenter l'échange d'informations et les relations commerciales entre les deux pays. Elle a déclaré souhaiter voir la création d’un fonds d’investissement commun, espérant que le Qatar aiderait le Vietnam dans le développement de l’industrie halal.

Le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'État du Qatar a promis de travailler avec les organes compétents de son pays pour favoriser l’accès des produits vietnamiens au marché qatari et maintenir un approvisionnement stable en gaz, produits chimiques... pour le Vietnam. Il a également affirmé qu'il encouragerait la participation des organes concernés de son pays à la Conférence nationale du Vietnam sur l’industrie halal, prévue en octobre prochain.

Concernant d'autres domaines de coopération, les deux parties ont convenu d'étudier la possibilité de coopérer dans le cadre de projets agricoles bilatéraux, trilatéraux ou multilatéraux, de renforcer les activités culturelles, sportives et touristiques ainsi que les échanges d’étudiants, d’élargir les programmes de bourses d'études en langue arabe et les spécialisations universitaires au Qatar pour les étudiants vietnamiens.

Sur la base d’une proposition de la vice-ministre Nguyên Minh Hang, le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'État du Qatar a affirmé qu'il encouragerait Qatar Airways à reprendre son vol direct Doha - Dà Nang.

Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les résultats de leur discussion, pour promouvoir le développement des relations bilatérales, dans l’intérêt commun des deux peuples, pour la paix et la stabilité dans le monde.

