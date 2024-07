Les entreprises du Qatar exhortés à augmenter leurs investissements au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre s’est déclaré satisfait du développement des relations entre les deux pays au cours des dernières années et a hautement apprécié les résultats des consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Il a proposé que les deux parties continuent à se coordonner étroitement pour promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les visites de hauts dirigeants des deux pays, afin de renforcer la confiance politique et d'ouvrir de nouvelles opportunités de coopération.

Soulignant que les deux parties disposaient encore d'une grande marge de coopération économique, le chef du gouvernement a exhorté les entreprises et le Qatar Investment Authority (QIA) à augmenter les investissements au Vietnam, notamment dans les domaines d'intérêt mutuel tels que le pétrole et le gaz, les infrastructures, l'agriculture, ainsi que dans les domaines émergents comme les technologies vertes, les semi-conducteurs, les voitures électriques...

Il est nécessaire de promouvoir les négociations pour signer des documents de coopération en matière consulaire, commerciale, d'investissement, de renforcer la coopération décentralisée et les échanges des peuples, contribuant ainsi à approfondir et diversifier davantage les relations entre les deux pays, a dit le dirigeant.

S’agissant des questions internationales et régionales d'intérêt commun, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé l'importance de la résolution pacifique des différends sur la base du respect du droit international, pour la paix, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde. Selon lui, dans les forums multilatéraux, les deux pays doivent continuer à renforcer leur soutien mutuel et leurs consultations, afin de promouvoir la coopération entre l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Pour sa part, le ministre d'Etat aux Affaires étrangères de l'État du Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, s’est dit impressionné par le développement rapide du Vietnam et a hautement apprécié le rôle important du Vietnam dans la région.

Tout à fait d'accord avec les propositions du Premier ministre, il a affirmé sa volonté de promouvoir le soutien mutuel des deux pays dans les forums multilatéraux, en particulier dans le contexte d’un grand nombre de défis et difficultés dans le monde.

Il a convenu avec le Premier ministre du rôle important que joue la résolution des conflits par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, pour promouvoir la coopération, la paix et la stabilité dans les régions et dans le monde, pour le développement et la prospérité des deux pays.

Pham Minh Chinh et Sultan bin Saad Al-Muraikhi ont convenu d’estimer que les deux parties devraient organiser prochainement la 3e réunion du Comité mixte pour passer en revue leur coopération et construire un programme de coopération Vietnam - Qatar dans tous les domaines de coopération dans les temps à venir.

VNA/CVN