Roland-Garros : fin de partie pour Parry, sèchement battue en huitièmes

Dernière française en lice à Roland-Garros, Diane Parry, 92 e joueuse mondiale, a été stoppée le 1 er juin en huitièmes de finale par la Polonaise Maja Chwalinska (114 e ), battue sèchement 6-3, 6-2 dans un match où son coup droit l'a lâché.

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Photo : AFP/VNA/CVN

De retour en forme après une année 2025 marquée par les blessures, la Francilienne de 23 ans disputait le 1er juin son premier huitième de finale en Grand Chelem.

Elle pouvait même se mettre à rêver d'un parcours à la Loïs Boisson, sortie de nulle part pour atteindre le dernier carré l'an dernier, en l'absence de membre du top 20 dans son tableau jusqu'à une potentielle demi-finale.

La Française devait d'abord se défaire de Chwalinska, 24 ans, qui joue son premier Roland en étant sortie des qualifications.

Mais sur le court Philippe-Chatrier, Diane Parry n'est jamais parvenue à trouver la solution face au jeu tout en variation de la Polonaise, alternant amorties, lobs et coups gagnants frappés à plat.

"Je savais que si je m'embarquais dans sa manière de jouer, je n'allais pas gagner, parce qu'elle est beaucoup plus forte et plus habituée à cela", a détaillé Parry en conférence de presse.

Contrainte de dicter le point et de prendre des risques pour conclure l'échange, la Française a multiplié les fautes directes, comme ce coup droit trop appuyé qui a offert un break décisif à Chwalinska à 4-3 dans la première manche.

La Polonaise s'est offert le set sur la 19e faute directe en coup droit de Parry (30 au total), un geste qui lui avait pourtant permis de battre l'Américaine Amanda Anisimova (6e) au tour précédent.

"Sa manière de jouer m'a beaucoup dérangée. Je n'ai pas réussi à m'appuyer sur sa balle, à trouver la bonne manière de taper mon coup droit", a-t-elle regretté.

Ce manque de précision a profondément agacé la native de Nice, qui semblait parfois manquer de jus physiquement et peinait à se déplacer lors des variations de la Polonaise.

"Pas assez d'énergie"

"Je n'avais peut‑être pas assez d'énergie pour pouvoir produire assez de puissance, être assez bien placée à chaque fois sur chaque balle", a affirmé Parry.

Il aura fallu attendre 1h12 de jeu pour que la Française décroche sa première balle de break, portée par les encouragements du public tricolore, criant à l'envi "Parry est magique" pour soutenir cette supportrice du Paris SG.

Un répit de courte durée puisqu'elle a été plombée par une nouvelle faute directe, en revers cette fois. Dans la foulée, Chwalinska n'a pas tremblé, breakant dès le jeu suivant pour définitivement s'envoler vers la victoire.

La seule représentante tricolore en deuxième semaine à Roland-Garros n'a pas à rougir de son beau parcours à Paris après une année 2025 compliquée, traînant comme un boulet une blessure à un genou contractée fin 2024 avec l'équipe de France en BJK Cup en Colombie.

"C'est vrai qu'il y a un mois, si on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais signé, donc il y a quand même beaucoup de positif, beaucoup de bonnes choses", a nuancé Diane Parry.

Photo : AFP/VNA/CVN

À l'issue du Grand Chelem parisien, elle se trouvera aux portes du top 50 et deviendra la No1 française après la sortie d'entrée de Loïs Boisson, qui va perdre 770 points et dégringoler aux alentours de la 150e place au classement de la WTA.

Au prochain tour, Maja Chwalinska affrontera la Russe Anna Kalinskaya (24e) pour une place dans le dernier carré.

AFP/VNA/CVN