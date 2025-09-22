BJK Cup : l'Italie confirme sa suprématie avec un 6e titre

L'Italie a confirmé sa mainmise sur le tennis mondial par équipe avec une sixième Billie Jean King Cup, la compétition féminine remportée le 21 septembre à Shenzhen (Chine), en surclassant les États-Unis.

>> Tennis : "en paix", Caroline Garcia dit adieu au tennis professionnel

>> Tennis : Medvedev "a besoin" d'être aidé, suggère Boris Becker

>> Tennis : la N°1 mondiale Aryna Sabalenka gagne un deuxième titre d'affilée à l'US Open

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme les hommes en Coupe Davis, les Italiennes étaient tenantes du titre. Finalistes pour la troisième année consécutive, elles n'ont fait qu'une bouchée des Américaines, battues sèchement deux matches à zéro.

Après Elisabetta Cocciaretto, 91e mondiale, qui a dominé Emma Navarro (18e) 6-4, 6-4, le duel des N°1 n'a pas tenu toutes ses promesses tant Jasmine Paolini (8e) n'a jamais tremblé (6-4, 6-2) face à Jessica Pegula (7e), qu'elle n'avait pourtant jamais battue.

Folle de joie à l'issue du match, au milieu de ses coéquipières enthousiastes, Paolini a parlé d'une "formidable semaine" à Shenzhen, où la BJK Cup se déroulait pour la première fois après Malaga en Espagne les éditions précédentes.

Elisabetta Cocciaretto célèbre la victoire des Italiennes en Billie Jean King Cup face aux États-Unis, le 21 septembre 2025 à Shenzhen (Chine)

"Cette année a été très difficile, nous avons affronté des équipes incroyables. Elles sont très fortes, comme aujourd'hui les États-Unis. Je pense que nous ne nous attendions pas à gagner", a ajouté la joueuse de 29 ans.

Une veste pour Billie Jean King

Elle a rendu un hommage émouvant à la légende américaine du tennis féminin Billie Jean King, 81 ans, qui a donné son nom à l'ancienne Fed Cup et a remis la veste bleue des vainqueurs aux Transalpines. Leur capitaine Tathiana Garbin, en retour, a offert la veste des Italiennes à BJK.

Avec ce succès, l'Italie prive les États-Unis d'un 19e trophée. Sans la No3 mondiale Coco Gauff et la lauréate de l'Open d'Australie Madison Keys (6e), la "Team USA" de Lindsay Davenport repart à nouveau bredouille, n'ayant plus gagné le trophée depuis 2017.

En demi-finale, les Américaines avaient dominé la Grande-Bretagne 2-0 tandis que les Transalpines avaient pris le dessus sur les Ukrainiennes en ayant besoin du double décisif (2-1).

Italiennes et Américaines se sont affrontées à 15 reprises depuis la création de la Fed Cup en 1963. Les secondes se sont imposées à neuf reprises, mais les premières ont battu trois fois les États-Unis en finale de la compétition, en 2009, en 2010 et 2025.

AFP/VNA/CVN