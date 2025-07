Les produits agricoles vietnamiens conquièrent les étals internationaux

Début juillet, le litchi vietnamien a fait son entrée, pour la première fois, dans les rayons de Costco, la plus grande chaîne de supermarchés de détail aux États-Unis et au Canada. Il s'agit d'une avancée significative pour l’agriculture vietnamienne sur le marché mondial.

>> Exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse de 14,3% en six mois

>> Valorisation des produits agricoles vietnamiens

>> Les États-Unis promeuvent leurs produits agricoles auprès des consommateurs vietnamiens

Photo : TCCT/CVN

Le lot de litchis, commercialisé sous la marque Golden Lychees, est distribué par Dragonberry Produce, un des principaux importateurs de fruits haut de gamme aux États-Unis. Cultivés selon les normes GlobalGAP et irradiés au Vietnam avant expédition maritime, les fruits conservent leur fraîcheur tout en répondant aux exigences phytosanitaires strictes. C’est la troisième année consécutive que Dragonberry importe ce fruit emblématique vietnamien.

Dans un contexte de forte concurrence internationale, cette percée contribue à améliorer l’image de qualité et de conformité des produits agricoles vietnamiens à l’export.

Selon le Département des importations et des exportations du ministère de l’Industrie et du Commerce, le marché mondial du litchi pourrait atteindre 8,79 milliards de dollars d’ici 2028, porté par la demande croissante et la production dynamique en Asie.

L’entrée du litchi vietnamien dans un réseau tel que Costco illustre l’efficacité d’une chaîne d’approvisionnement bien structurée.

Dragonberry collabore directement avec des coopératives et entreprises vietnamiennes afin de standardiser les méthodes de production et de contrôle qualité.

Photo : TCCT/CVN

L’entreprise prévoit d’élargir sa coopération à d’autres fruits vietnamiens comme le longane, le fruit du dragon ou le fruit de la passion, dans le but d’augmenter les volumes exportés et la valeur des produits.

Dans le contexte actuel de diversification des sources d’approvisionnement des grandes enseignes mondiales, le Vietnam se positionne comme un partenaire prometteur grâce à ses ressources agricoles abondantes et compétitives.

Par ailleurs, pour s’inscrire durablement dans les chaînes de distribution mondiales, les producteurs vietnamiens doivent satisfaire pleinement aux exigences en matière de quarantaine, traçabilité et responsabilité environnementale et sociale.

À ce titre, une coopération renforcée avec les pays importateurs, notamment en matière de transfert de technologies et de bonnes pratiques agricoles, demeure essentielle pour garantir une intégration pérenne.

VNA/CVN