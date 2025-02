Bientôt la création du "Club des jeunes médecins vietnamiens en Russie"

>> Plus de 200 médecins et infirmières effectuent des transplantations d'organes dans les jours précédant le Têt

>> Des médecins militaires de l'île de Sinh Tôn secourent un pêcheur en détresse en mer

L'événement a été marqué par l'annonce de la création prochainement du "Club des jeunes médecins vietnamiens en Russie", issu d'un groupe médical communautaire de plus de 50 professionnels et étudiants en médecine en Russie. Ce groupe s'était distingué par son soutien à la communauté vietnamienne pendant la pandémie de COVID-19 en 2020.

La mission du club sera de créer un environnement collaboratif pour les échanges de connaissances académiques et d'expériences professionnelles, ainsi que pour le soutien mutuel dans les études et la recherche.

Photo : VNA/CVN

Présente à l'événement, Ngô Thi Thu Hoài, membre de la permanence du Comité du Parti en Russie, a souhaité santé et succès aux médecins et aux étudiants en médecine en Russie, les encourageant à poursuivre leurs recherches et à contribuer au développement de leur pays d'origine.

Elle a exhorté les jeunes médecins à perpétuer l'héritage d'excellence du secteur de la santé vietnamien, à poursuivre leurs études et recherches pour intégrer les avancées médicales mondiales, et à incarner l'esprit pionnier du mouvement des médecins suivant les enseignements du Président Hô Chi Minh. Elle les a également encouragés à s'investir davantage dans la santé communautaire.

Truong Van Dat, secrétaire général adjoint de l'Association des jeunes médecins du Vietnam, a exprimé son soutien à la création du club. Il s'est engagé à collaborer étroitement avec le comité directeur pour établir le bureau exécutif du club et faciliter l'organisation d'événements favorisant le partage de connaissances, le soutien mutuel entre étudiants en médecine en Russie, et le renforcement des liens avec leurs pairs au Vietnam et à l'international. Il a également promis le soutien de l'association pour mettre en réseau les médecins et étudiants en médecine en Russie avec leurs homologues vietnamiens et étrangers, encourageant ainsi le partage de connaissances et la collaboration scientifique pour améliorer leur expertise professionnelle.

Les participants ont souligné la riche histoire et la fière tradition du secteur des soins de santé, tout en honorant le dévouement des professionnels de la santé, en sensibilisant le public au rôle vital de la communauté médicale et en inspirant la jeune génération à perpétuer l'héritage du système de santé vietnamien.

VNA/CVN