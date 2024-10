Beaux-arts : à la découverte de Hanoï à travers les œuvres artistiques

À l'occasion du 70e anniversaire de la Journée de libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2024), l’exposition "Hanoï - Vitalité et Foi" se tiendra du 8 au 22 octobre au Musée des beaux-arts du Vietnam.

L'événement présentera 70 œuvres, comprenant des peintures, des graphismes, des sculptures et des affiches, toutes sélectionnées dans la collection du musée.

L'esprit révolutionnaire de Hanoï d’avant 1945 est illustré à travers l'œuvre Đánh chiếm Bắc Bộ phủ (Occuper le palais du Tonkin, aujourd'hui la Maison des hôtes d'État du Vietnam) de l'artiste Trân Dinh Tho. Les jours héroïques de Hanoï au début de la guerre de résistance sont recréés dans les œuvres Chiến lũy Ngã Tư Sở (Le champ de bataille de Nga Tu So) et Chợ Mơ (Le marché Mo) de Nguyên Van Ty, ainsi que dans Hà Nội năm 1947 (Hanoï en 1947) de Công Van Trung et Thủ đô kháng chiến (La capitale de la résistance) de Nguyên Quang Phong...

Joie victorieuse

Après neuf ans de résistance, l'image de Hanoï se reflète dans l'atmosphère colorée des drapeaux et des fleurs accueillant les troupes pour la libération de la capitale. Ces sentiments se retrouvent dans les œuvres Hà Nội đêm giải phóng (Hanoï dans la nuit de libération) de Lê Thanh Duc, Phố Hàng Đường (La rue Hàng Duong) de Trinh Huu Ngoc et Niềm vui giải phóng (La joie de libération) de Trân Khanh Chuong.

L’exposition présentera des tableaux sur le Président Hô Chi Minh, notamment Bác Hồ với công nhân xe lửa Gia Lâm (L'Oncle Hô et les ouvriers de l’usine ferroviaire de Gia Lâm) de Pham Van Lung, Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng (L'Oncle Hô visitant une classe d'école) de Dô Huu Huê, parmi d'autres.

La beauté de la capitale millénaire sera également reflétée dans les œuvres de Bùi Xuân Phai, Trân Binh Lôc, Pham Van Dôn, Vu Duy Nghia, Kim Thái et Nguyêt Nga...

À cette occasion, le Musée des beaux-arts du Vietnam exposera des œuvres numériques grâce à la technologie du motion design.

Dans le cadre de l'exposition, un atelier intitulé "Le célèbre peintre Nguyên Tu Nghiêm : la personne qui relie les valeurs esthétiques traditionnelles et contemporaines" est prévu le 12 octobre. Nguyên Tu Nghiêm, originaire de la province de Nghê An (Centre), est né en 1918 et décédé en 2016. Il est considéré comme l'un des artistes les plus talentueux et célèbres du Vietnam.

Lieu d’organisation Musée des beaux-arts du Vietnam Adresse : 66 rue Nguyên Thai Hoc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï Horaires d’ouverture : de 08h30 à 17h00, du mardi au dimanche, fermé le lundi et pendant le Nouvel An lunaire. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur site web: https://vnfam.vn/

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : VNFAM/CVN